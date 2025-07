Apto para valientes: el libro romántico corto que engancha desde la primera página

Libro Si es perfecto no es amor.jpg "Si es perfecto no es amor" de Violeta Reed.

Violeta Reed nació en Madrid, pero reside en Nueva York hace muchos años. "Mudarme a Estados Unidos fue la oportunidad perfecta para poder formarme en escritura creativa, en las universidades Wesleyan y en Stanford (donde sigo aprendiendo a día de hoy)", asegura en su página web.

¿De qué trata "Si es perfecto no es amor"?

ELLA ORGANIZA BODAS PERFECTAS

¿Hay algo mejor que una boda a principios de verano en Nueva York? No para Hannah, una romántica y apasionada wedding planner capaz de organizar la ceremonia perfecta, en la que todo está bajo su control. Esta vez solo se le ha escapado un pequeño detalle: el guaperas que se ha colado en la boda y ha gritado ¡Me opongo! justo antes del sí, quiero.

EL TRABAJO DE ÉL ES DESTROZARLAS

Logan tenía una vida perfecta hasta que lo dejaron plantado en el altar. Desde entonces, para él todas las bodas son un paripé. Por eso, cuando se le presenta una nueva oportunidad de trabajo, la acepta. Su moto y su carisma lo pueden llevar a cualquier parte.

Hannah acaba de emprender su negocio y necesita que esta temporada de bodas salga impecable. No permitirá que Logan le arruine ninguna ceremonia más. Lo que no imagina es que él es un sinvergüenza irresistible que no se dará por vencido hasta que el altar los separe o la atracción los una para siempre.