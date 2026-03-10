La historia de Mijael Marianoff ya recorrió medios de todo el mundo. El argentino de 34 años, nacido en Santa Fe y radicado en Israel desde 2019, se casó el 3 de marzo con su pareja, Lior, en el subsuelo de un shopping de Tel Aviv convertido en refugio público, en medio de las sirenas y la tensión por el conflicto en Medio Oriente. Pero hay un detalle que conecta esta historia viral con Mendoza: su despedida de soltero fue en la provincia.
Antes de casarse en un refugio israelí tuvo su despedida de soltero en Mendoza: "Fue muy especial"
“Estuve mucho en Mendoza, tengo amigos allá. Es un destino al que hemos viajado mucho con mi grupo de amigos. Incluso, antes de casarme fui a Argentina a visitar familia y con mis amigos hicimos la despedida de soltero ahí en Mendoza. Hace unos meses estuve por última vez. Es una ciudad muy linda, muy especial y cada vez que vuelvo me gusta mucho”, contó.
La boda que finalmente dio la vuelta al mundo estuvo lejos de lo que la pareja había imaginado. Tenían todo organizado: invitaciones enviadas, una lista de invitados abultada y una preboda que ya habían celebrado días antes. Pero cuando comenzaron a sonar las sirenas en Tel Aviv, el panorama cambió por completo.
"Sonó la sirena y fue difícil porque estaba toda la gente cercana para la boda"
“Cuando sonó la primera sirena fue muy difícil. Estaba toda mi gente que había llegado especialmente para la boda, así que lo primero fue tratar de estar con ellos, tranquilizarlos, explicarles qué estaba pasando y qué hacer”, recordó. “Después vino la tristeza de entender que el sueño que habíamos tenido con Lior, de una boda como la que veníamos planeando, se derrumbaba”.
El 3 de marzo, fecha original del casamiento, él estaba desanimado. Fue entonces cuando su esposa tomó la decisión. “Ella me dijo: ‘Mijael, levantate, tenemos que casarnos de todos modos. Está tu familia, está la mía, tenemos un rabino. Hagámoslo’”. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó.
La ceremonia se realizó en el cuarto subsuelo de un shopping, un espacio utilizado como refugio público. La elección no fue casual: si las sirenas volvían a sonar —algo que efectivamente ocurrió durante la celebración— todos estarían en un lugar seguro.
Lo que siguió fue completamente inesperado. De los 50 o 60 invitados previstos, terminaron participando más de 350 personas. La historia empezó a circular en redes sociales y muchos desconocidos se acercaron al lugar para acompañarlos.
La gente se acercó al casamiento en el refugio de manera espontánea con trompetas y parlantes
“Vinieron con instrumentos, con parlantes, con trompetas. Gente que no conocíamos apareció para celebrar con nosotros y traernos alegría. En un momento me encontré abrazándome con grupos de chicos que nunca había visto”, relató.
La boda se volvió viral y el mensaje que la pareja quiso transmitir trascendió fronteras. “Nos llegaron muchísimos mensajes de amor y bendiciones, incluso de gente de Irán. El pueblo judío y el pueblo persa somos pueblos hermanos. Ojalá esta pesadilla termine pronto para ambos”.
Mientras tanto, la celebración que habían imaginado quedó pendiente. “No creo que podamos festejar como lo habíamos planeado porque mi familia ya está viendo cómo salir. Tal vez lo hagamos en Argentina en otro momento”, dijo. Y quizás, en ese nuevo festejo, Mendoza vuelva a tener un lugar especial en la historia.