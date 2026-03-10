Antes de casarse en un refugio israelí tuvo su despedida de soltero en Mendoza: "Fue muy especial"

"Sonó la sirena y fue difícil porque estaba toda la gente cercana para la boda"

“Cuando sonó la primera sirena fue muy difícil. Estaba toda mi gente que había llegado especialmente para la boda, así que lo primero fue tratar de estar con ellos, tranquilizarlos, explicarles qué estaba pasando y qué hacer”, recordó. “Después vino la tristeza de entender que el sueño que habíamos tenido con Lior, de una boda como la que veníamos planeando, se derrumbaba”.

La ceremonia improvisada se realizó en el cuarto subsuelo de un shopping tras cancelar la fiesta original debido a la escalada bélica.

El 3 de marzo, fecha original del casamiento, él estaba desanimado. Fue entonces cuando su esposa tomó la decisión. “Ella me dijo: ‘Mijael, levantate, tenemos que casarnos de todos modos. Está tu familia, está la mía, tenemos un rabino. Hagámoslo’”. Aunque al principio dudó, finalmente aceptó.

La ceremonia se realizó en el cuarto subsuelo de un shopping, un espacio utilizado como refugio público. La elección no fue casual: si las sirenas volvían a sonar —algo que efectivamente ocurrió durante la celebración— todos estarían en un lugar seguro.

Durante la celebración, que duró dos horas, sonaron las sirenas por misiles, pero la pareja decidió continuar con el casamiento. Hubo 400 personas.

Lo que siguió fue completamente inesperado. De los 50 o 60 invitados previstos, terminaron participando más de 350 personas. La historia empezó a circular en redes sociales y muchos desconocidos se acercaron al lugar para acompañarlos.

La gente se acercó al casamiento en el refugio de manera espontánea con trompetas y parlantes

“Vinieron con instrumentos, con parlantes, con trompetas. Gente que no conocíamos apareció para celebrar con nosotros y traernos alegría. En un momento me encontré abrazándome con grupos de chicos que nunca había visto”, relató.

La boda se volvió viral y el mensaje que la pareja quiso transmitir trascendió fronteras. “Nos llegaron muchísimos mensajes de amor y bendiciones, incluso de gente de Irán. El pueblo judío y el pueblo persa somos pueblos hermanos. Ojalá esta pesadilla termine pronto para ambos”.

La cochera subterránea donde un santafecino y su novia dieron el "Sí". La despedida de soltero fue en Mendoza.

Mientras tanto, la celebración que habían imaginado quedó pendiente. “No creo que podamos festejar como lo habíamos planeado porque mi familia ya está viendo cómo salir. Tal vez lo hagamos en Argentina en otro momento”, dijo. Y quizás, en ese nuevo festejo, Mendoza vuelva a tener un lugar especial en la historia.