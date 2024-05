ANSES y una excelente noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES: jubilados y pensionados recibirán un ADELANTO de haberes de junio 2024

anses beneficio jubilados 1.jpg

ANSES: cambios en el calendario de pago de mayo 2024

Según lo confirmado por ANSES, este jueves comienzan a cobrar los titulares de Pensiones No Contributivas, que en mayo comenzarán a cobrar en la segunda semana y no en el primer día hábil, como lo hacen siempre. No son los únicos.

Este jueves también comienzan a cobrar los haberes y asignaciones de ANSES, los jubilados que cobran la mínima y los titulares de AUH, como así también se seguirán abonando las asignaciones de pago única como matrimonio, adopción y nacimiento.

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES y Milei confirmaron un cambio drásticos en el pago de SUAF

anses.jpeg

ANSES: fechas de pago de AUE en mayo 2024

DNI terminado en 0: 10 de mayo

DNI terminado en 1: 13 de mayo

DNI terminado en 2: 14 de mayo

DNI terminado en 3: 15 de mayo

DNI terminado en 4: 16 de mayo

DNI terminado en 5: 17 de mayo

DNI terminado en 6: 20 de mayo

DNI terminado en 7: 21 de mayo

DNI terminado en 8: 22 de mayo

DNI terminado en 9: 23 de mayo

ANSES: fechas de pago de AUH en mayo 2024

DNI terminado en 0: 9 de mayo

DNI terminado en 1: 10 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 16 de mayo

DNI terminado en 6: 17 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES confirmó el BENEFICIO para JUBILADOS que no accedan a la moratoria

anses (7).jpg

ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en mayo 2024

DNI terminado en 0 y 1: 9 de mayo

DNI terminado en 2 y 3: 10 de mayo

DNI terminado en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminado en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 15 de mayo

ANSES: calendario de pago de Prestación por Desempleo

DNI terminado en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminado en 2 y 3: 23 de mayo

DNI terminado en 4 y 5: 24 de mayo

DNI terminado en 6 y 7: 27 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 28 de mayo

ANSES: fechas de pago de Asignaciones de Pago Única

Del 7 de mayo al 10 de junio: Primera quincena

Del 22 de mayo al 10 de junio: Segunda Quincena

anses (3).jpg

ANSES: fechas de pago de asignaciones por Prenatal y Maternidad

DNI terminado en 0 y 1: 10 de mayo

DNI terminado en 2 y 3: 13 de mayo

DNI terminado en 4 y 5: 14 de mayo

DNI terminado en 6 y 7: 15 de mayo

DNI terminado en 8 y 9: 16 de mayo

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: jueves 9 de mayo.

DNI terminados en 1: viernes 10 de mayo.

DNI terminados en 2: lunes 13 de mayo.

DNI terminados en 3: martes 14 de mayo.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de mayo.

DNI terminados en 5: jueves 16 de mayo.

DNI terminados en 6: viernes 17 de mayo.

DNI terminados en 7: lunes 20 de mayo.

DNI terminados en 8: martes 21 de mayo.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de mayo.

ANSES: fechas de pago a jubilados que cobran más que la mínima en mayo