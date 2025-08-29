Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES sorprende con los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad

ANSES confirmó el aumento para todas las prestaciones y lo que cobrarán en septiembre los titulares de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
ANSES sorprende con los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad

ANSES sorprende con los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya conoce de cuánto será el aumento que les aplicarán a las diferentes prestaciones y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad se preparan para cobrar en un par de semanas lo correspondiente a septiembre del 2025.

auh, anses.webp
La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) es una transferencia de ingresos con corresponsabilidad destinada a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y personas con discapacidad que viven en familias en situación de vulnerabilidad social.

La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) es una transferencia de ingresos con corresponsabilidad destinada a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y personas con discapacidad que viven en familias en situación de vulnerabilidad social.

ANSES: cuánto van a cobrar los titulares de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad en septiembre del 2025

Con el 1,9% de aumento que le aplicará ANSES a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la AUH hijo con Discapacidad, estos beneficiarios van a cobrar los siguientes montos en septiembre 2025:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.088 (en agosto fue de $112.942)
  • AUH hijo con Discapacidad: $374.744 (en agosto fue de $367.757)

Es importante mencionar que a estos valores se les descuenta el 20% que se devuelven al siguiente año cuando los titulares presentan la Libreta AUH. Recibiendo en mano $92.070 (AUH) y $299.796 (AUH con Discapacidad), respectivamente.

AUH-Asignación universal por hijo
Del valor total de la AUH se percibe el 80% de forma mensual y el 20% restante se cobra al año siguiente una vez constatado el cumplimiento de requisitos de educación y salud.

Del valor total de la AUH se percibe el 80% de forma mensual y el 20% restante se cobra al año siguiente una vez constatado el cumplimiento de requisitos de educación y salud.

Para recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) es importante que los datos personales y los vínculos familiares del titular estén registrados y actualizados en ANSES. Ante cualquier duda se puede consultar ingresando en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES: calendario de pagos AUH en septiembre 2025

  • DNI terminados en 0: a partir del miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: a partir del jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: a partir del viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: a partir del lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: a partir del martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: a partir del miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: a partir del jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: a partir del viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: a partir del lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: a partir del martes 23 de septiembre

ANSES: a quiénes les corresponde la AUH

A la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

  • Desocupado
  • Trabajador no registrado o sin aportes
  • Trabajador de casas particulares
  • Monotributista social

Temas relacionados:

Te puede interesar