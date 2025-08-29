ANSES sorprende con los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad

auh, anses.webp La Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) es una transferencia de ingresos con corresponsabilidad destinada a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y personas con discapacidad que viven en familias en situación de vulnerabilidad social.

ANSES: cuánto van a cobrar los titulares de la Asignación Universal por Hijo y AUH con Discapacidad en septiembre del 2025

Con el 1,9% de aumento que le aplicará ANSES a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la AUH hijo con Discapacidad, estos beneficiarios van a cobrar los siguientes montos en septiembre 2025:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $115.088 (en agosto fue de $112.942)

: $115.088 (en agosto fue de $112.942) AUH hijo con Discapacidad: $374.744 (en agosto fue de $367.757)

Es importante mencionar que a estos valores se les descuenta el 20% que se devuelven al siguiente año cuando los titulares presentan la Libreta AUH. Recibiendo en mano $92.070 (AUH) y $299.796 (AUH con Discapacidad), respectivamente.

AUH-Asignación universal por hijo Del valor total de la AUH se percibe el 80% de forma mensual y el 20% restante se cobra al año siguiente una vez constatado el cumplimiento de requisitos de educación y salud.

Para recibir la Asignación Universal por Hijo (AUH) es importante que los datos personales y los vínculos familiares del titular estén registrados y actualizados en ANSES. Ante cualquier duda se puede consultar ingresando en mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES: calendario de pagos AUH en septiembre 2025

DNI terminados en 0: a partir del miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: a partir del jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: a partir del viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: a partir del lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4: a partir del martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: a partir del miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: a partir del jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: a partir del viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: a partir del lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: a partir del martes 23 de septiembre

ANSES: a quiénes les corresponde la AUH

A la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea: