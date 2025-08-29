Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran hoy viernes 29 de agosto

ANSES sigue este viernes 29 con le pago que les brinda a los beneficiarios de las dos asignaciones como las de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y las de Familiares de Pensiones No Contributivas.

Vale recordar que en agosto, mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los haberes de los jubilados y pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, tuvieron un aumento del 1,62%, incremento que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (la inflación de junio).