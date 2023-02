ANSES: ¿Habrá nuevo bono a jubilados con el próximo aumento?

Actualmente, un jubilado que cobra los haberes mínimos de ANSES recibe mensualmente $50.124,26. A ello, desde diciembre la ha sumado un bono de $10.000. O sea, que desde diciembre a febrero, ha visto depositado $60.124,26. Ahora, suponiendo que el aumento sea del 17%, como se calcula y no haya bono, un jubilado que gane la mínima cobrará en marzo $58.645, es decir, menos de lo que obtuvo en diciembre, enero y febrero.

Por esa misma razón, para los especialistas, el bono ya ha perdido su carácter excepcional y a ANSES y al Gobierno no les queda otra que hacerlo permanente, al menos mientras la inflacion no tenga una baja importante. De hecho, desde el organismo confirmaron que se está analizando otorgar un nuevo bono, pero no confirmaron de cuánto sería, ni si efectivamente se pagará.

Para quiénes es el aumento de ANSES

El aumento que anunciará ANSES este viernes se debe a la Ley de Movilidad, que establece cuatro subas anuales. Este beneficia a las siguientes categorías:

Jubilados y Pensionados

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Prenatal

Asignación por Nacimiento

Asignación por Adopción

Asignación por Matrimonio

Asignación por Cónyuge

Ayuda Escolar Anual

