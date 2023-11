ANSES: cuatro EXCELENTES noticias para AUH en diciembre 2023

►TE PUEDE INTERESAR: ANSES y una medida RADICAL con el CRÉDITO para JUBILADOS

anses, auh.jpeg

ANSES: otras excelentes noticias para AUH

ANSES también comunicó que, en diciembre, los titulares de AUH que hayan presentado la libreta AUH podrán cobrar entre $17.536 y $ 52.608, esto depende de la cantidad de hijos que se tenga en edad escolar.

Vale recordar que ANSES retiene todos los meses un 20% de las asignaciones y que esa cifra luego se abona ante la presentación de la libreta AUH.

En cuanto a la libreta AUH de este año, hay tiempo para presentarla hasta el 31 de diciembre, explicaron desde ANSES. Aquellos que no lo hagan no perderán la asignación, pero no podrán cobrar la suma retenida por el organismo.

anses Foto: Cristian Lozano

Finalmente, la otra buena noticia para los titulares de AUH tiene que ver con el cobro de la ex Tarjeta Alimentar, que depende de la cantidad de hijos menores a 14 años es la sumar a pagar:

AUH con un hijo: $22000

AUH con dos hijos: $34500

AUH con tres hijos: $ 45500

ANSES: cuánto cobra AUH en diciembre con los bonos y pagos extras

Con estos extras, más la asignación correspondiente, una persona que tenga 3 hijos menores de 14 años y, al menos uno de ellos es menor de 3 años, podría recibir la siguiente cantidad de dinero por parte de ANSES:

Asignación por 3 hijos con descuento del 20%: $ 55803

Complemente leche, suponiendo que tiene un hijo menor de 3 años: $ 2.596

Libreta AUH: $52.608

Ex Tarjeta Alimentar: $ 45.500

ANSES19.jpg Foto: Cristian Lozano / Diario UNO

Es decir, que en este caso hipotético, ANSES pagaría a una persona titular de AUH la cifra de $156.507 en diciembre 2023.