"Alpargata de goma, avispa loca, casi gol": los humillantes apodos de los alumnos de secundaria y sus significados

Desde hace ya varios años, se volvió una práctica muy común ver a los chicos de secundaria, que están festejando su Cena de Egresados, llegar con una banda que cruza su outfit, con una palabra grabada en ella. Lo novedoso de esto, no era lo estético ni nada por el estilo, sino del desconcierto que generaban los significados de estos apodos, salvo para los mismos compañeros.

La organización de estas bandas con apodos se da entre los mismos alumnos de secundaria, y el chiste, muchas veces, queda de forma interna, ya que el resto desconoce el significado y también desde donde es que surge. Cada uno de estos nombres está asociado a una explicación netamente denigrante y vinculada con el alcohol, defectos físicos o con cuestiones sexuales.

bandas secundaria apodos

Esta moda de los apodos se suma a otros "ritos" que cada vez se han vuelto más comunes, y que son verdaderamente cuestionables. Uno de los más graves, y que cada vez se replica más entre los cursos de secundaria, son los famosos Instagram de la Promoción, donde no se limitan a presentarse, sino incluso que comparten videos y fotos íntimas de los alumnos, en situaciones sexuales o "escabios".

Qué significan los apodos de los alumnos de secundaria que se ponen en sus bandas de egresados

No se trata de solamente 10 o 20 apodos, sino que existe un listado web que se pasan entre los alumnos de la secundaria, que funciona como base de datos para otras promociones. Cada sobrenombre tiene un significado más denigrante, y al fin se puede conocer qué significan las palabras que vienen en las bandas de egresados, que para ellos es gracioso, y para el resto un desconcierto.

Entre los apodos más denigrantes que se colocan entre los alumnos de secundaria, aparecen los siguientes: