Las modas van cambiando, y lo que hace 5 años era supercomún, hoy quedó en el olvido total. Eso es lo que viene ocurriendo seguido con los jóvenes de secundaria, que cada vez hacen "ritos" más jugados, denigrantes e incomprensibles para muchos, como el famoso Último Primer Día, los reels "prohibidos" de Instagram o las bandas con apodos que se colocan en las Cenas de Egresados.
"Alpargata de goma, avispa loca, casi gol": los humillantes apodos de los alumnos de secundaria y sus significados
Se conoció el significado real de cada uno de los apodos que los egresados de secundaria se colocan a modo de chiste en la banda y que para todos es un desconcierto
A partir de los disturbios en el Colegio Santa María, se filtraron y conocieron los significados reales de los nombres y apodos que los estudiantes de secundaria se colocan en su banda cuando celebran la Cena de Egresados, que para todo el mundo son una incógnita, pero que ellos llevan casi con orgullo. "Carnicero mimoso", "corbata de muerto" o "estaca de circo", son algunos de los ejemplos que traen consigo un mensaje denigrante oculto.
Banda con apodo: una moda cada vez más "agresiva" entre los alumnos de secundaria
Los apodos han existido desde siempre, y algunos han sido más originales, creativos, más incomprensibles o simplemente descriptivos. En la secundaria, estos han sido muchas veces herramientas de burla entre compañeros, aprovechando un detalle físico o alguna anécdota para reírse de esa persona, incluso sin que ella lo supiera.
Desde hace ya varios años, se volvió una práctica muy común ver a los chicos de secundaria, que están festejando su Cena de Egresados, llegar con una banda que cruza su outfit, con una palabra grabada en ella. Lo novedoso de esto, no era lo estético ni nada por el estilo, sino del desconcierto que generaban los significados de estos apodos, salvo para los mismos compañeros.
La organización de estas bandas con apodos se da entre los mismos alumnos de secundaria, y el chiste, muchas veces, queda de forma interna, ya que el resto desconoce el significado y también desde donde es que surge. Cada uno de estos nombres está asociado a una explicación netamente denigrante y vinculada con el alcohol, defectos físicos o con cuestiones sexuales.
Esta moda de los apodos se suma a otros "ritos" que cada vez se han vuelto más comunes, y que son verdaderamente cuestionables. Uno de los más graves, y que cada vez se replica más entre los cursos de secundaria, son los famosos Instagram de la Promoción, donde no se limitan a presentarse, sino incluso que comparten videos y fotos íntimas de los alumnos, en situaciones sexuales o "escabios".
Qué significan los apodos de los alumnos de secundaria que se ponen en sus bandas de egresados
No se trata de solamente 10 o 20 apodos, sino que existe un listado web que se pasan entre los alumnos de la secundaria, que funciona como base de datos para otras promociones. Cada sobrenombre tiene un significado más denigrante, y al fin se puede conocer qué significan las palabras que vienen en las bandas de egresados, que para ellos es gracioso, y para el resto un desconcierto.
Entre los apodos más denigrantes que se colocan entre los alumnos de secundaria, aparecen los siguientes:
- Dulce de leche: Todos le meten el dedo
- Higuera: Donde cortes sale leche
- Karting: Aunque tiene las gomas chiquitas es muy ligera
- Loro sordo: Le pones el dedito para que te dé la patita y te entrega la colita
- Gato de circo: Lo mantiene el padre
- Esponja de baño: Está llena de pendejos y no sabe de quién son
- Corcho de botella de vino: Si no está encima de la botella, está tirado por el suelo
- Avispa loca: Únicamente pincha con la cola
- Empleado del PAMI: Atiende a las viejitas
- Aceituna: Es negra y chiquita, pero igual se la comen