Alimentos parecidos: cuál es la diferencia entre la manzana roja y la verde

¿Qué tan diferentes son estos alimentos más allá del color? Prepárate para conocer las diferencias principales entre la manzana roja y la verde

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Continúa leyendo para conocer las principales diferencias entre estos dos alimentos dulces y ricos.

Muchos productos que consumimos a diario comparten enormes similitudes de aspecto, sabor y uso. Sin embargo, por más parecidos que sean siempre suelen tener alguna que otra diferencia. Un ejemplo de ello son la manzana verde y la roja.

manzana roja
Lo ideal es comer entre una y dos frutas al día.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la manzana verde y la roja?

  • Una de las principales diferencias entre ambos alimentos radica en su origen. La manzana verde proviene de la planta de Granny Smith de Australia. Variedades de manzana roja, como la Red Delicious, provienen de Iowa y Rusia.
  • En cuanto al sabor, la manzana verde es una variedad mucho más ácida y refrescante. La manzana roja es un poco más dulce y suave.
  • Si hablamos de la textura de ambos alimentos, la manzana roja es más tierna y puede estar un poco arenosa. La manzana verde suele ser más crujiente, firme y es muy raro que esté arenosa.
  • Si pensamos en sus usos gastronómicos o de consumo, es mucho más común comer una manzana roja sola, con cáscara, como colación o postre, aunque también se usa en tartas y postres. La manzana verde combina muy bien con ensaladas saladas y preparaciones agridulces. También es un alimento más firme para preparar compotas y rellenos de pasteles.
  • Finalmente, si hablamos de precio, depende totalmente de la temporada y zona geográfica de los alimentos, pero, por lo general, la manzana verde suele ser un poco más costosa.
manzanas verdes y rojas
También pueden variar en tamaño. La manzana verde es más grande que algunas variedades de roja.

Alimentos nutritivos: ¿cuáles son los beneficios de la manzana para la salud?

Sin importar el color, cada variedad de manzana posee enormes propiedades. Estos alimentos, frutales y frescos son fuente de fibras, minerales, vitaminas y antioxidantes muy beneficiosos para la salud.

manzana verde
No poseen tantas diferencias en cuando a sus nutrientes y beneficios.

La manzana verde es un alimento con bajo contenido calórico que sacia el hambre de manera saludable y permite controlar el peso y apetito. Este alimento contiene fibras como la pectina que favorecen el tránsito intestinal, previenen el estreñimiento y mantienen la flora intestinal sana.

Además, la manzana verde es fuente de vitaminas antioxidantes como flavonoides y Vitamina C que previenen el envejecimiento prematuro de las células del cuerpo y ayudan a fortalecer el sistema inmunitario.

La manzana verde contiene varios minerales, entre ellos boro, un elemento muy importante para la salud de los huesos que favorece la absorción de calcio.

Por su parte, la manzana roja es un alimento rico en antocianinas y quercetina, antioxidantes que protegen al organismo de enfermedades, ayudan a reducir el colesterol malo en sangre y disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas.

Ambos productos son buenos para la salud cerebral. Tanto la manzana verde como la roja, contienen elementos que protegen las células cerebrales del daño oxidativo y ayudan a prevenir enfermedades neurodegenerativas.

