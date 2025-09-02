Alimentos parecidos: cuál es la diferencia entre la manzana roja y la verde

manzana verde No poseen tantas diferencias en cuando a sus nutrientes y beneficios.

La manzana verde es un alimento con bajo contenido calórico que sacia el hambre de manera saludable y permite controlar el peso y apetito. Este alimento contiene fibras como la pectina que favorecen el tránsito intestinal, previenen el estreñimiento y mantienen la flora intestinal sana.

Además, la manzana verde es fuente de vitaminas antioxidantes como flavonoides y Vitamina C que previenen el envejecimiento prematuro de las células del cuerpo y ayudan a fortalecer el sistema inmunitario.

La manzana verde contiene varios minerales, entre ellos boro, un elemento muy importante para la salud de los huesos que favorece la absorción de calcio.

Por su parte, la manzana roja es un alimento rico en antocianinas y quercetina, antioxidantes que protegen al organismo de enfermedades, ayudan a reducir el colesterol malo en sangre y disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas.

Ambos productos son buenos para la salud cerebral. Tanto la manzana verde como la roja, contienen elementos que protegen las células cerebrales del daño oxidativo y ayudan a prevenir enfermedades neurodegenerativas.