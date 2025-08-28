Inicio Sociedad Alerta
Alerta por fuertes lluvias: esta es la única provincia afectada este viernes 29 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por las fuertes lluvias en una sola provincia este jueves. Sigue leyendo para conocer los detalles

Luciana Biondo Torres
Se acerca la tormenta Santa Rosa y comienzan a llegar las lluvias. El Servicio Metrológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a una sola provincia este viernes 29 de agosto. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a la provincia de Neuquén este viernes 29 de agosto.

El área será afectada por lluvias persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

