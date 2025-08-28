Empieza la tormenta Santa Rosa: gran parte del país en alerta por fuertes tormentas esta sábado 30 de agosto

Alerta por lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Río Negro. El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.