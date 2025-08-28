Inicio Sociedad Alerta
Clima

Empieza la tormenta Santa Rosa: gran parte del país en alerta por fuertes tormentas esta sábado 30 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias en varias provincias para este sábado

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evita salir durante un alerta vigente
Evita salir durante un alerta vigente

Se acerca la tormenta Santa Rosa y llegan las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en una gran cantidad de provincias este sábado 30 de agosto. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas en las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Río Negro. El área será afectada por lluvias de variada intensidad. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

mapa_alertas - 2025-08-28T082534.607
Estas son las provincias que se verán afectadas por la tormenta Santa Rosa

Estas son las provincias que se verán afectadas por la tormenta Santa Rosa

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de lluvias a las provincias

Clima-lluvia
Toma las medidas necesarias para cuidarte de las lluvias

Toma las medidas necesarias para cuidarte de las lluvias

  • Evitá actividades al aire libre
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar