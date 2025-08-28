Alerta por 48 horas: vientos con ráfagas de hasta 100 km/h llegan a estas provincias

mapa_alertas - 2025-08-28

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

