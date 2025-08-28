Inicio Sociedad Alerta
Clima

Alerta por 48 horas: vientos con ráfagas de hasta 100 km/h llegan a estas provincias

Cuatro provincias se encuentran en alerta por vientos extremadamente fuertes durante dos días seguidos. Sigue elenco para conocer los detalles.

Luciana Biondo Torres
Por Luciana Biondo Torres [email protected]
Evita salir durante un alerta
Evita salir durante un alerta

Fuertes ráfagas de viento han llegado a una gran cantidad de provincias este jueves 28 de agosto. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a cuatro provincias. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes vientos

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

mapa_alertas - 2025-08-28

Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento.jpg
  • Evitá actividades al aire libre.
  • Asegurá los elementos que puedan volarse.
  • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar