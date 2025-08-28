Existe una página falsa llamada Paquetes Perdidos AR que simula vender o regalar paquetes perdido

Existe una página falsa llamada "Paquetes Perdidos AR" que simula vender o regalar paquetes perdido

En Argentina han aumentado en gran cantidad las compras internacionales, lo que ha generado una gran repercusión en las distintas empresas de envíos. Correo Argentino ha sido una de las empresas en la cual su flujo de envíos ha aumentado en grandes rasgos, debido a esto se ha utilizado para realizar una estafa.

Mensaje falso de Correo Argentino

Muchas personas han comenzado a realizar comprar online, lo que ha tenido como consecuencia, el aumento de flujo de envíos de Correo Argentino. Al momento de realizar un pedido y es recibido por la empresa, la empresa donde se compró el producto proporciona un código de seguimiento para rastrear el paquete.

Mensaje de correo argentino
Las direcciones de e-mail o n&uacute;meros de tel&eacute;fono suelen usar dominios extra&ntilde;os o no oficiales (como "@correo-argentina.xyz") y te redirigen a p&aacute;ginas web falsas que imitan el dise&ntilde;o oficial

Las direcciones de e-mail o números de teléfono suelen usar dominios extraños o no oficiales (como "@correo-argentina.xyz") y te redirigen a páginas web falsas que imitan el diseño oficial

En los últimos meses, se ha comenzado a realizar una estafa en la cual se envía un SMS diciendo lo siguiente: Su paquete se está procesando. Debido a un código postal no válido, no se puede entregar y está retenido temporalmente. Verifique su código postal en un plazo de 12 horas a través del enlace a continuación. Atentamente, el equipo de Correo Argentino.

Dentro de ese mensaje se proporciona un link, donde ingresa a una página falsa de Correo Argentino y se solicitan los datos bancarios de la persona para luego extraer dinero.

El verdadero proceso de envío

Para seguir tu paquete en Correo Argentino, usa el número de seguimiento (código de barras) ingresando en la página Correo Argentino o el portal Correo Argentino para envíos internacionales

PAQUETE CORREO ARGENTINO
Los mensajes suelen presionar con plazos para pagar y amenazar con no entregar el paquete para generar urgencia

Los mensajes suelen presionar con plazos para pagar y amenazar con no entregar el paquete para generar urgencia

Pasos para seguir tu envío

  • Obtén el código de seguimiento: Este número te lo proporciona el vendedor al momento de la compra.
  • Accede a la página de seguimiento: Ingresa a la sección de seguimiento de envíos en el sitio web de Correo Argentino.
    • Para envíos nacionales y e-commerce: Usa la página de seguimiento general: Correo Argentino.
    • Para envíos internacionales: Utiliza el portal de envíos internacionales.
  • Ingresa el código: Escribe el número de seguimiento en el campo correspondiente y omite puntos o espacios. Si el número no tiene 9 dígitos, antepón un cero (0) para completarlos.

Para descubrir si el mensaje de Correo Argentino que recibes es verdadero o falso, debes revisar el número desde donde fue enviado. Si es un mensaje con finalidad de estafar, el número que lo envía será un celular y más probablemente del exterior. Si fuera del correo oficial solo aparecen un conjunto de pocos números que no es un celular.

Temas relacionados:

Te puede interesar