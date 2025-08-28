Dentro de ese mensaje se proporciona un link, donde ingresa a una página falsa de Correo Argentino y se solicitan los datos bancarios de la persona para luego extraer dinero.
El verdadero proceso de envío
Para seguir tu paquete en Correo Argentino, usa el número de seguimiento (código de barras) ingresando en la página Correo Argentino o el portal Correo Argentino para envíos internacionales
PAQUETE CORREO ARGENTINO
Los mensajes suelen presionar con plazos para pagar y amenazar con no entregar el paquete para generar urgencia
Pasos para seguir tu envío
- Obtén el código de seguimiento: Este número te lo proporciona el vendedor al momento de la compra.
- Accede a la página de seguimiento: Ingresa a la sección de seguimiento de envíos en el sitio web de Correo Argentino.
- Para envíos nacionales y e-commerce: Usa la página de seguimiento general: Correo Argentino.
- Para envíos internacionales: Utiliza el portal de envíos internacionales.
- Ingresa el código: Escribe el número de seguimiento en el campo correspondiente y omite puntos o espacios. Si el número no tiene 9 dígitos, antepón un cero (0) para completarlos.
Para descubrir si el mensaje de Correo Argentino que recibes es verdadero o falso, debes revisar el número desde donde fue enviado. Si es un mensaje con finalidad de estafar, el número que lo envía será un celular y más probablemente del exterior. Si fuera del correo oficial solo aparecen un conjunto de pocos números que no es un celular.