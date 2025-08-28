Mensaje falso de Correo Argentino

Muchas personas han comenzado a realizar comprar online, lo que ha tenido como consecuencia, el aumento de flujo de envíos de Correo Argentino. Al momento de realizar un pedido y es recibido por la empresa, la empresa donde se compró el producto proporciona un código de seguimiento para rastrear el paquete.

Mensaje de correo argentino Las direcciones de e-mail o números de teléfono suelen usar dominios extraños o no oficiales (como "@correo-argentina.xyz") y te redirigen a páginas web falsas que imitan el diseño oficial

En los últimos meses, se ha comenzado a realizar una estafa en la cual se envía un SMS diciendo lo siguiente: Su paquete se está procesando. Debido a un código postal no válido, no se puede entregar y está retenido temporalmente. Verifique su código postal en un plazo de 12 horas a través del enlace a continuación. Atentamente, el equipo de Correo Argentino.