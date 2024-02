Alerta en el Club Pacífico por chicos que hacen caca en la pileta para cumplir un reto viral

pronostico-del-tiempo-defensa-civil-mendoza2.jpg La temporada de verano 2024 cerrará marcada por una tendencia desagradable que alertó a los natatorios mendocinos.

Y detalló que el hecho de encontrarse con heces en las aguas del natatorio sucedió el viernes antes de los feriados de Carnaval, se repitió a la semana y luego el miércoles pasado. Esto motivó a que la institución deportiva emitiera un comunicado a sus socios, difundido a través de sus redes sociales.

"Lamentablemente, hemos sido testigos de actos indebidos en nuestro natatorio, que ponen en riesgo seriamente a la salud de terceros", apunta el comunicado y expresa: "Queremos repudiar los actos, que quede constancia de que los responsables serán expulsados del club. Además, deberán responsabilizarse de los gastos. La higiene y la seguridad es primordial para resguardar a nuestra comunidad".

Es que sólo en productos para desinfectar, higienizar y recargar la "pile" con agua nuevamente, el club Pacífico gastó más de $600.000.

Los demás clubes se mostraron preocupados

Apenas los bañeros detectan las heces en la pileta, aplican la evacuación inmediata, se inicia el vaciado de la piscina (con la cantidad de litros de agua desperdiciados que ello conlleva), se retira la materia fecal, se coloca ácido para exterminar cualquier tipo de bacteria y se recircula el agua para limpiar el circuito de la piscina y asegurarse así la higiene total para su posterior llenado con agua nueva.

De las tres veces que se dañó el agua, solo una afectó el día de pileta completo, las demás "los socios se perdieron un par de horas, ya que el mecanismo de desinfección e higiene lo pudimos resolver en menos de 24 horas, todo depende del horario en el que descubrimos las heces", destacó Carignano, aunque se mostró aún dolido por estas acciones asquerosas que perjudican a toda la comunidad de su club.

El presidente de Pacífico tiene sospechas de cinco socios que coincidieron al estar presentes en el agua las tres veces que estos actos sucedieron y en el mismo lugar adonde se encontraron las heces. No obstante, al no tener más pruebas contundentes, no pueden acusarlos aún para que paguen los responsables por estas acciones indebidas.

Este domingo 3 de marzo llega a su fin la temporada de pileta en la mayoría de los clubes mendocinos. Y, tras los hechos lamentables que sufrió Pacífico, el resto de los natatorios se mostró preocupado, en alerta, y reforzaron controles para vigilar más en detalle lo que hacen los niños y los adolescentes en el agua.

Si bien prefieren mantenerse en el anonimato, tres de los clubes más conocidos del Gran Mendoza sostuvieron que sus bañeros ya no sólo deben ocuparse de cuidar que los niños no se ahoguen, sino también de estas travesuras de mal gusto.

