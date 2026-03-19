Dormir en la noche dejando alguna luz prendida es una costumbre muy normal en muchas personas. Puede tratarse de un velador, un reloj digital, la pantalla de una computadora o un router de WiFi son algunos de los elementos que quedan prendidos en el hogar durante toda la noche. Sin embargo, estos pueden provocar el desarrollo de infartos o ACV.
Alerta: dormir con luz durante la noche aumenta el riesgo de sufrir infarto y ACV
Uns investigación publicada en una revista científica, asegura que dormir con alguna luz encendida puede afectar a la salud, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares
Más allá de que esa acción puede resultar inofensiva para la salud, un estudio desarrollado por especialistas reveló que ese comportamiento podría causar problemas de salud en las personas, como el aumento del riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
La revista científica JAMA Network Open publicó las conclusiones de una investigación realizada por especialistas luego de analizar a más de 88 mil adultos mayores de 40 años, que durante una semana permanecieron con sensores de luz en la muñeca para detectar cuánta iluminación recibían.
Luego de ese primer paso, los investigadores los agruparon de acuerdo al nivel de exposición diario y siguieron su evolución durante nueve años y medio. Durante ese período, revisaron los registros del sistema de salud del Reino Unido para detectar cuántas de estas personas desarrollaban enfermedades cardiovasculares.
Con esos datos en su poder, los especialistas llegaron a la conclusión de que quienes permanecieron más expuestos a la luz durante la noche podrían tener más probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón y de la circulación.
Principales riesgos detectados por los investigadores
Entre los principales hallazgos del estudio desarrollado por los investigadores, se encontró una importante inportante información sobre los riesgos de salud.
- 32% más riesgo de enfermedad coronaria.
- 47% más riesgo de infarto de miocardio.
- 56% más riesgo de insuficiencia cardíaca.
- 32% más riesgo de fibrilación auricular.
- 28% más riesgo de accidente cerebrovascular (ACV)
En el mismo sentido, los autores de la investigación explicaron que estos resultados se mantuvieron después de tener en cuenta otros factores en aquellas personas examinadas, como la actividad física, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la alimentación.
El motivo por el que la luz nocturna afecta al corazón
La exposición a la luz durante la noche mientras duermen, tiene un impacto directo en las personas sobre los ritmos circadianos, es decir los procesos biológicos que regulan el funcionamiento del cuerpo. Estos ritmos resultan de gran relevancia, teniendo en cuenta que influyen sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la función de los vasos sanguíneos y la tolerancia a la glucosa.
Según el estudio, al exponerse rutinariamente a la luz nocturna, ese reloj biológico tiende a desajustarse y puede provocar cambios que afectan al sistema cardiovascular. Entre los más frecuentes aparecen aumentos de la presión arterial, alteraciones en la frecuencia cardíaca e inflamación, que con el tiempo pueden favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares, según se destaca en el informe de tn.com.ar.
La exposición de distintos elementos lumínicos puede venir de distintos objetos que se encuentran en la habitación.
- veladores o lámparas encendidas
- relojes digitales con mucho brillo;.
- luces del router o del módem WiFi
- computadoras, televisores o tablets en standby
- luz exterior que entra por la ventana
Más allá de que esta investigación se trató de un trabajo observacional y no quedan probados de manera definitiva la relación, el estudio sugiere que la luz nocturna puede tener un impacto más importante del que se creía en la salud de las personas durante el descanso nocturno. Por este motivo, mantener la habitación oscura se convierte en un gesto simple, pero valioso para cuidar la salud cardiovascular.