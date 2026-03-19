Noche dormir lámpara Alerta: dormir con luz durante la noche aumenta el riesgo de sufrir infarto y ACV.

Luego de ese primer paso, los investigadores los agruparon de acuerdo al nivel de exposición diario y siguieron su evolución durante nueve años y medio. Durante ese período, revisaron los registros del sistema de salud del Reino Unido para detectar cuántas de estas personas desarrollaban enfermedades cardiovasculares.

Con esos datos en su poder, los especialistas llegaron a la conclusión de que quienes permanecieron más expuestos a la luz durante la noche podrían tener más probabilidades de desarrollar enfermedades del corazón y de la circulación.

Principales riesgos detectados por los investigadores

Entre los principales hallazgos del estudio desarrollado por los investigadores, se encontró una importante inportante información sobre los riesgos de salud.

32% más riesgo de enfermedad coronaria.

47% más riesgo de infarto de miocardio.

56% más riesgo de insuficiencia cardíaca.

32% más riesgo de fibrilación auricular.

28% más riesgo de accidente cerebrovascular (ACV)

En el mismo sentido, los autores de la investigación explicaron que estos resultados se mantuvieron después de tener en cuenta otros factores en aquellas personas examinadas, como la actividad física, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la alimentación.

El motivo por el que la luz nocturna afecta al corazón

La exposición a la luz durante la noche mientras duermen, tiene un impacto directo en las personas sobre los ritmos circadianos, es decir los procesos biológicos que regulan el funcionamiento del cuerpo. Estos ritmos resultan de gran relevancia, teniendo en cuenta que influyen sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la función de los vasos sanguíneos y la tolerancia a la glucosa.

Noche dormir luz

Según el estudio, al exponerse rutinariamente a la luz nocturna, ese reloj biológico tiende a desajustarse y puede provocar cambios que afectan al sistema cardiovascular. Entre los más frecuentes aparecen aumentos de la presión arterial, alteraciones en la frecuencia cardíaca e inflamación, que con el tiempo pueden favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares, según se destaca en el informe de tn.com.ar.

La exposición de distintos elementos lumínicos puede venir de distintos objetos que se encuentran en la habitación.

veladores o lámparas encendidas

relojes digitales con mucho brillo;.

luces del router o del módem WiFi

computadoras, televisores o tablets en standby

luz exterior que entra por la ventana

Más allá de que esta investigación se trató de un trabajo observacional y no quedan probados de manera definitiva la relación, el estudio sugiere que la luz nocturna puede tener un impacto más importante del que se creía en la salud de las personas durante el descanso nocturno. Por este motivo, mantener la habitación oscura se convierte en un gesto simple, pero valioso para cuidar la salud cardiovascular.