Pocos lo saben: por qué recomiendan dormir con una rama de hierbabuena debajo de la almohada

Sin embargo, su potencial trasciende el estómago: sus componentes activos también demostraron ser útiles en el tratamiento del insomnio, los dolores de cabeza recurrentes y los cuadros de ansiedad que dificultan el descanso nocturno.

hierbabuena Beneficios de la planta hierbabuena para dormir.

Así como anteriormente te recomendé colocar una ramita de romero debajo de la almohada, hoy la sugerencia será por hacer lo propio pero con una ramita de hierbabuena. El secreto de este método reside fundamentalmente en la aromaterapia natural. El perfume que desprende esta planta no es solo una fragancia refrescante, sino que actúa como un agente calmante directo para nuestro sistema sensorial.

Al inhalar de forma sutil durante la noche, el aroma de la hierbabuena envía señales específicas al cerebro, indicándole que ha llegado el momento de reducir la velocidad y liberar la tensión acumulada tras una jornada de preocupaciones.

Especialistas señalan que los estímulos olfativos de la hierbabuena tienen la capacidad de activar regiones cerebrales vinculadas directamente con la relajación y el reposo. Al detectar estas moléculas aromáticas, el organismo responde disminuyendo la agitación y preparando las estructuras neuronales para un descanso reparador y sin interrupciones.

hierbabuena planta Conocé las propiedades de la planta hierbabuena.

Además de la relajación mental, existen beneficios físicos inmediatos. Por ejemplo, la hierbabuena es rica en mentol, un compuesto natural que ayuda a abrir las vías respiratorias mientras dormimos. Para quienes sufren de congestión nasal leve o simplemente buscan una sensación de mayor confort al respirar, será clave colocar una ramita de esta planta debajo de la almohada.

Este truco podemos ponerlo en práctica frecuentemente. Lo único a considerar es que la rama de hierbabuena debe estar siempre fresca. Si la misma comienza a secarse, empezará a perder sus cualidades.