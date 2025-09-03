mapa_alertas - 2025-09-03T093126.696
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes vientos a las provincias de La Rioja, Catamarca y Salta desde este miércoles hasta el viernes 5 de septiembre. En el área cordillerana se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.