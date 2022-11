Alejandro Vigil evaluó lo que dejaron las heladas y la crisis hídrica para los vinos de Mendoza

Alejandro Vigil heladas.jpg Los productores vitivinícolas vivieron recientemente madrugadas de gran inquietud por las bajas temperaturas, y buscaron paliar su efecto de diversas maneras.

¿Significa eso que las vides lastimadas no darán fruto? No necesariamente. "Hay que esperar, porque vimos ramas que están rebrotando y pueden ser fértiles. Dentro de un mes y medio tendremos un mapa más claro de lo que ocurrió", señaló Vigil.

Y continuó: "En realidad, todos los años nos influye el clima, porque la vitivinicultura tiene que ver con la naturaleza. El granizo, de hecho, es algo que siempre nos pega sobre el 5 o 6% de la superficie cultivada y no parece que eso vaya a cambiar en el corto plazo. Pero lo que nos tiene que preocupar en serio es que haya condiciones para que sigan existiendo los productores".

Alejandro Vigil: el vino y repensar la crisis hídrica

Uno de los tramos más interesantes de la entrevista fue cuando le preguntaron a Vigil qué pensaba de las soluciones que se planifican para la crisis hídrica que hace años azota al territorio provincial.

"Ahorrar agua es algo que precisamos en Mendoza, claro. Pero con eso no alcanza, hay que abordar el problema de un modo más profundo, porque hoy tenemos problemas que se vinculan más con la falta de infraestructura que con el derroche en sí", consideró.

alejandro vigil4.jpg Vigil es un referente ineludible por su trabajo en las bodegas Catena Zapata y Aleanna, entre otros proyectos. Foto: Martín Pravata

"Cuando uno tiene riego por goteo, por ejemplo, el agua que llega a tu finca es la misma que llega a la de un señor que utiliza riego superficial -ilustró el enólogo-. Entonces no hay todo el ahorro que podría haber. Lo mismo cuando hablan de 'impermeabilizar los cauces'. Cuidado, porque impermeabilizar puede significar que esa agua no baje y no se llenen los acuíferos; afectando a quienes riegan por pozo".

Para Vigil, vale más pensar los fenómenos en su complejidad multicausal, estudiando, por poner un caso, los motivos detrás de "los 400 litros de agua potable que se desperdician diariamente per cápita en Mendoza".

"Son asuntos que no se resuelven mencionando un par de ítems. Tenemos que preguntarnos seriamente cómo vamos a hacer para regar con menos agua y producir más. Hay tipos que han investigado eso: tendremos que leerlos", invitó.

