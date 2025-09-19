Acupuntura, la técnica que puede aliviar el dolor lumbar en adultos mayores

Los participantes que recibieron esta terapia experimentaron una mayor recuperación funcional y un alivio del dolor en comparación con quienes recibieron únicamente tratamientos médicos convencionales.

En concreto, el ensayo clínico incluyó a 800 participantes de 65 años o más con antecedentes de dolor lumbar persistente durante al menos tres meses, y fue realizado en distintos puntos de los Estados Unidos.

Durante los 12 meses de seguimiento, los participantes evaluaron el dolor y las limitaciones físicas a través de cuestionarios orientados a actividades cotidianas. Además de los niveles de dolor, los síntomas de depresión y ansiedad también fueron estudiados.

Los resultados sorprendieron a los investigadores, ya que a los seis y a los doce meses, luego de ser tratados con acupuntura, los participantes manifestaron una reducción del dolor que aquellos con atención médica convencional.

El estudio también demostró una disminución de los síntomas de ansiedad, y no se detectaron efectos adversos relevantes durante todo el ensayo.

acupuntura, adultos mayores La acupuntura puede ser mágica para el dolor de espalda, según un estudio.

El dolor lumbar crónico es la principal causa de discapacidad a nivel mundial, y lo cierto es que la acupuntura puede ser una solución eficaz al problema.

Consejos para prevenir el dolor lumbar en adultos mayores

Para prevenir el dolor lumbar en adultos mayores, se debe mantener una buena postura, hacer ejercicio de bajo impacto como caminar y nadar para fortalecer el core y la flexibilidad, evitar el sedentarismo levantándose y moviéndose frecuentemente, usar una silla ergonómica y soportes lumbares, y no levantar objetos pesados sin ayuda, entre otros consejos que se dan eventualmente.

Es importante que los adultos mayores intenten también mantener un peso saludable, dejar de fumar, y mejorar la calidad del sueño para permitir la recuperación del cuerpo.