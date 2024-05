Aduana escuchó a los despachantes y obtuvieron una solución ante el cierre del paso a Chile

aduana uspallata camiones.jpg Los camiones con mercadería no pueden realizar trámites aduaneros mientras el Paso Cristo Redentor permanece cerrado por nevadas. Imagen ilustrativa.

"Del protocolo por el cierre del paso a Chile detectamos dificultades operativas para las operaciones de exportación desde Mendoza. Le pedimos a Aduana una reunión y accedieron inmediatamente", señaló Pedrosa.

En la reunión plantearon que "no iba a ser posible cancelar importaciones temporales, que se cancelan con una exportación, y nos dieron una solución técnica al problema completamente viable. La otra preocupación era que no íbamos a hacer exportaciones aéreas, pero nos aseguraron que se pueden hacer y nos mostraron cómo técnicamente íbamos a poder hacerlas", destacó y agregó: "Estamos muy contentos con el tratamiento en la Aduana y la resolución a nuestros reclamos".

El problema que plantearon los aduaneros de Mendoza

Antes de obtener la solución, Pedrosa había detallado que en cada declaración aduanera se realiza un trámite de registro de la operación y otro para que el camión salga del país. El problema que se generaba con el nuevo protocolo del paso internacional era que se daba de baja al sistema de la Aduana de Mendoza para salida, lo que hacía que ninguna Aduana del país pudiera documentar sus camiones con el objetivo de evitar que se acumulen camiones en las rutas de Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: Gendarmes rescataron a un arriero que estuvo extraviado 6 días en la zona de la cordillera

Aduana operativo.jpg No podían cancelar las importaciones temporarias y no permitía que la mercadería quede alojada en un depósito fiscal. Imagen ilustrativa.

Como consecuencia no podían sacar cargas aéreas y tampoco les permitía cancelar importaciones temporales. Detallaron que para cancelarlas necesitaban una exportación y al no poder registrarlas por no tener la opción de Aduana de salida por Mendoza, no podían ni siquiera ingresarla a un depósito fiscal, lo que además suspendía los plazos de la importación.

Indicaron que desde el Centro de Aduana de Mendoza ven otras posibilidades que no se realizan, como que los camiones lleguen hasta Desaguadero o hasta el límite con San Juan y así poder ingresar la mercadería a la provincia y despacharla vía aérea.