Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 13 años

De “T” resaltan sus ganas y pasión por el fútbol. Actividad que practica como deporte principal y donde se muestra sumamente comprometido con cada uno de los entrenamientos. Se presenta tímido, pero luego deja traslucir en su sonrisa y sus afectos la picardía propia de la adolescencia. Si bien habla poco, se lo ve amistoso y afectivo, pudiendo sostener conversaciones con adultos y más con sus pares, con los que establece vínculos duraderos.

Este año inicia su escolaridad secundaria, donde seguramente necesitará figuras estables de apoyo y contención, para que juntos atraviesen una etapa de aprendizaje que no le resulta entretenida.