En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con un adolescente de 13 años a quien llamaremos por su inicial “T”, quien reside en Mendoza.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 13 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 13 años
De “T” resaltan sus ganas y pasión por el fútbol. Actividad que practica como deporte principal y donde se muestra sumamente comprometido con cada uno de los entrenamientos. Se presenta tímido, pero luego deja traslucir en su sonrisa y sus afectos la picardía propia de la adolescencia. Si bien habla poco, se lo ve amistoso y afectivo, pudiendo sostener conversaciones con adultos y más con sus pares, con los que establece vínculos duraderos.
Este año inicia su escolaridad secundaria, donde seguramente necesitará figuras estables de apoyo y contención, para que juntos atraviesen una etapa de aprendizaje que no le resulta entretenida.
BUSCAMOS UNA FAMILIA ADOPTIVA que pueda brindarle seguridad, amor incondicional, calidez para sentirse a salvo, donde pueda expresarse libremente. Es muy importante que puedan acompañarlo y promover la continuidad del deporte que tanto lo apasiona y que se ha convertido en un importante motor en su vida.
Todos aquellos que deseen asumir este compromiso, pueden comunicarse al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.