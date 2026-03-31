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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 13 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 13 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con un adolescente de 13 años a quien llamaremos por su inicial “T”, quien reside en Mendoza.

De “T” resaltan sus ganas y pasión por el fútbol. Actividad que practica como deporte principal y donde se muestra sumamente comprometido con cada uno de los entrenamientos. Se presenta tímido, pero luego deja traslucir en su sonrisa y sus afectos la picardía propia de la adolescencia. Si bien habla poco, se lo ve amistoso y afectivo, pudiendo sostener conversaciones con adultos y más con sus pares, con los que establece vínculos duraderos.

Este año inicia su escolaridad secundaria, donde seguramente necesitará figuras estables de apoyo y contención, para que juntos atraviesen una etapa de aprendizaje que no le resulta entretenida.

BUSCAMOS UNA FAMILIA ADOPTIVA que pueda brindarle seguridad, amor incondicional, calidez para sentirse a salvo, donde pueda expresarse libremente. Es muy importante que puedan acompañarlo y promover la continuidad del deporte que tanto lo apasiona y que se ha convertido en un importante motor en su vida.

Todos aquellos que deseen asumir este compromiso, pueden comunicarse al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

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