ADELGAZAR rápido: el video de cómo dar 5.000 pasos al día sin salir de casa y sin cinta de correr

Y no pasa absolutamente nada si no alcanzamos la mítica cifra de los 10.000 pasos. Si se logra, ¡genial!. Más allá de los innumerables beneficios físicos para mejorar nuestra condición física y mantener un peso saludable, la ciencia asocia dar esa cantidad de pasos con un 50% menos de riesgo de demencias, un 30% menos de cáncer y un 60% menos de riesgo de enfermedades cardiovasculares.

ejercicio precalentamiento.jpg Es importante el precalentamiento antes de empezar la rutina de caminar 5.000 pasos en tu casa.

Sin embargo, la ciencia también sostiene que cada paso importa y que con mucho menos puede ser más que suficiente para mantener nuestra salud y lograr un peso ideal. Un estudio liderado por expertos de la Universidad de Granada (UGR), publicado recientemente en Journal of the American College of Cardiology, concluye que alcanzar de 7.000 a 9.000 pasos al día es un buen objetivo de salud para la mayoría de las personas. Mientras que otro a cargo de expertos del Brigham and Women’s Hospital de Boston (EEUU), centro asociado a la Universidad de Harvard, certifica que lo importante es moverse.

►TE PUEDE INTERESAR: La cantidad de pasos exactos que debés caminar para adelgazar

En efecto, los investigadores observaron que completar tan solo 4.400 pasos al día se asoció significativamente con un menor riesgo de muerte en comparación con dar 2.700 pasos por día. Y esa disminución en el riesgo de muerte se estabilizó alrededor de 7.500 pasos diarios. Tampoco hay que olvidar otro aspecto importnate: dar una determinada cantidad de pasos puede ser tan bueno como hacerlo a un ritmo elevado.

Apps-para-hacer-ejercicios1.jpg Los ejercicios en casa siempre son una buena alternativa.

10 ejercicios para dar 5.000 pasos diarios en tu casa

A continuación compartimos una rutina (con video) intensa para dar 5.000 pasos al día sin usar una cinta de correr y sin salir de casa. Sergio Peinado, Licenciado en Ciencias del Ejercicio y fundador de Fuertafit (España) muestra cómo es posible alcanzar unos objetivos de entrenamiento efectivos en apenas media hora.

La rutina es sencilla: 10 ejercicios de 40 segundos cada uno, 20 segundos de descanso activo entre ejercicios y tres series. Aunque lo primero de todo es calentar para preparar el cuerpo y prevenir el riesgo de lesiones. De igual forma, el experto comparte versiones de ejercicios para principiantes, menos exigentes, y para un usuario más avanzado.

Calentamiento (2 minutos y 15 segundos)

Rodillas arriba

Desplazamiento lateral

Talones atrás

Correr en el sitio

Rutina de entrenamiento

1. Skipping (correr en el sitio)

2. Desplazamientos con elevación de rodilla

3. Skipping abriendo y cerrando piernas

4. Talones atrás

5. Sprint en el sitio

6. Desplazamiento lateral de pierna derecha con braceo

7. Desplazamiento lateral de pierna izquierdo con braceo

8. Skipping con desplazamiento lateral

9. Elevación de talones con desplazamiento lateral y braceo

10. Jumping Jacks