Adelantaron dónde moverán las paradas de micros de 48 líneas por los cortes de calles en avenida Godoy Cruz

Los conductores y motociclistas deberán considerar esta información ya que los desvíos de tránsito comenzarán a partir de este jueves.

colectivo2.jpg Colectivos de la Ciudad de Mendoza cambiarán recorridos por un corte de calle.

Dónde se ubicarán las paradas de micro por los cortes de calles en Ciudad

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial las paradas de las líneas que pasan por la Avenida Godoy Cruz, entre San Martín y Mitre, de Ciudad, tendrán las siguientes modificaciones: