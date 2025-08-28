El Gobierno anunció este miércoles distintos cortes de calles en la avenida Godoy Cruz, entre San Martín y Mitre, de Ciudad, por lo que prepararon una serie de paradas provisorias mientras se desarrollan las tareas que se extenderán aproximadamente por 2 meses.
Desvíos de tránsito
Adelantaron dónde moverán las paradas de micros de 48 líneas por los cortes de calles en avenida Godoy Cruz
La medida fue tomada por el Gobierno para trabajar en obras en la avenida Godoy Cruz, entre San Martín y Mitre, de Ciudad