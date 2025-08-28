Inicio Sociedad cortes de calles
Adelantaron dónde moverán las paradas de micros de 48 líneas por los cortes de calles en avenida Godoy Cruz

La medida fue tomada por el Gobierno para trabajar en obras en la avenida Godoy Cruz, entre San Martín y Mitre, de Ciudad

Paradas de micro provisorias en Ciudad por cortes de calles.

El Gobierno anunció este miércoles distintos cortes de calles en la avenida Godoy Cruz, entre San Martín y Mitre, de Ciudad, por lo que prepararon una serie de paradas provisorias mientras se desarrollan las tareas que se extenderán aproximadamente por 2 meses.

Los conductores y motociclistas deberán considerar esta información ya que los desvíos de tránsito comenzarán a partir de este jueves.

colectivo2.jpg
Colectivos de la Ciudad de Mendoza cambiarán recorridos por un corte de calle.

Dónde se ubicarán las paradas de micro por los cortes de calles en Ciudad

De acuerdo a la información oficial del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial las paradas de las líneas que pasan por la Avenida Godoy Cruz, entre San Martín y Mitre, de Ciudad, tendrán las siguientes modificaciones:

  • Líneas 205-208-208: Eusebio Blanco y España; Eusebio Blanco y Chile; y 25 de Mayo y Godoy Cruz
  • Línea 305: España y Barcala
  • Línea 315: Salta y Corrientes; Urquiza y San Martín; Eusebio Blanco y España; Eusebio Blanco y Chile
  • Línea 352-354: Salta y Corrientes; Urquiza y San Martín; Eusebio Blanco y España; Eusebio Blanco y Chile; Perú y Barcala
  • Línea 353: Salta y Corrientes; Urquiza y San Martín; Eusebio Blanco y España
  • Línea 371: Córdoba y Salta; Rioja entre Córdoba y San Luis; Buenos Aires y San Juan; Necochea y España
  • Línea 401: 9 de Julio entre Eusebio Blanco y Barcala; 9 de Julio entre Godoy Cruz y General Paz; Necochea y España
  • Línea 440-441-442: Salta y Corrientes; Urquiza y San Martín; 9 de Julio entre Eusebio Blanco y Barcala; 9 de Julio entre Godoy Cruz y General Paz; Necochea y España
  • Línea 461-468: Beltrán y San Martín; 9 de Julio y Barcala; 9 de Julio entre Godoy Cruz y General Paz; Necochea y España
  • Líneas 520-521-524-525-540-541-542-543-549-550-558-562-563: 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Necochea y España
  • Líneas 531-534: Salta y Corrientes; Urquiza y San Martín; 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Necochea y España
  • Líneas 532-533: Montecaseros y Corrientes; Urquiza y Salta; Urquiza y San Martín; 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Necochea y España
  • Línea 535: Urquiza y San Martín; Eusebio Blanco y España; Eusebio Blanco y Chile; Eusebio Blanco y Perú
  • Líneas 544-545: Beltrán y San Martín; 9 de Julio y Coronel Plaza; 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Las Heras y Mitre; Las Heras y 25 de Mayo
  • Línea 546: Eusebio Blanco y España; Eusebio Blanco y Chile; Eusebio Blanco y Perú
  • Líneas 602-603: 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras
  • Línea 604: 9 de Julio entre Eusebio Blanco y Barcala; 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Las Heras y Mitre
  • Líneas 606-607: Eusebio Blanco y España; Mitre y Godoy Cruz
  • Líneas 610-612: 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Necochea y España
  • Líneas 640-650: 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Necochea y España
  • Línea 670: 9 de Julio entre Eusebio Blanco y Barcala; 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Necochea y España
  • Línea 823: Rioja entre Córdoba y San Luis; Buenos Aires y San Juan; Necochea y España
  • Líneas 905-910: Salta y Corrientes; Urquiza y San Martín; 9 de Julio entre Eusebio Blanco y Barcala; 9 de Julio y Godoy Cruz; 9 de Julio y Las Heras; Necochea y España

