Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones y asignaciones este viernes 29 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ingresó en el tramo final del calendario de pagos de agosto 2025, y se destaca el cobro de dos asignaciones familiares que se extienden hasta el 10 de septiembre.
ANSES sigue este viernes 29 con le pago que les brinda a los beneficiarios de las dos asignaciones como las de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) y las de Familiares de Pensiones No Contributivas.
Vale recordar que en agosto, mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los haberes de los jubilados y pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, tuvieron un aumento del 1,62%, incremento que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (la inflación de junio).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de agosto 2025, quiénes cobran según la terminación del DNI (Documento Nacional de Identidad) de cada beneficiario.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
