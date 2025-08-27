Lavalle: Irrigación hace una obra exprés para desviar desechos cloacales y liberar el riego

lechuga acelga cultivos lavalle irrigacion riego contaminado Los cultivos que tienen el riego restringido en Lavalle son, en su mayoría, de hojas verdes.

Obra de Irrigación para que desechos cloacales no lleguen a Lavalle

Marcelo Landini, subdelegado de Aguas del Río Mendoza del Departamento General de Irrigación, confirmó a Diario UNO que comenzaron los trabajos de medición para desviar los efluentes cloacales del vuelco de AYSAM por los próximos dos meses.

Actualmente, viajan por el canal Pescara, que deriva en los canales de riego Tulumaya y Colonia, utilizados para regar cultivos en Lavalle. De ahí, la decisión de Irrigación de limitar horarios o exigir tratamientos especiales para algunos de ellos mientras se mantengan los vuelcos.

La finalidad de la obra que comenzó este martes es levantar esa restricción de riego con mayor rapidez, dando una solución más pronta a los productores afectados.

El desvío es de cerca de 1.500 metros. Comienza en Severo del Castillo y Roque Sáenz Peña y guía el agua con líquidos cloacales por una zanja de tierra hasta conectar con un terreno inculto de un privado, a cambio de un canon, y la planta de tratamiento que se encuentran frente a un basural.

El trabajo de AYSAM

Esta solución, que intentarán que esté en marcha esta misma semana, será de utilidad hasta que AYSAM finalice las tareas de limpieza que encaró en el colector cloacal de Los Corralitos tras el colapso del mismo; lo que se estima que será -como mucho- en dos meses.

canal pescara cloacas aysam

Mientras tanto, AYSAM avanza con la apertura de 32 bocas de registro (las tapas metálicas que se ven en la calle) en Guaymallén, que son las que permitirán hacer un bombeo cada 100 metros y así llevar a cabo el mantenimiento de las cloacas.