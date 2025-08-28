Detuvieron a la madre de una reconocida vedette de manejar una importante red de trata

Según el sitio a24.com, los investigadores creen que la acusada se encargaba de la logística y les sacaba fotos a las víctimas para subirlas a páginas de contenido sexual.

"Es una banda que trabajaba con aplicaciones de servicios sexuales. Esta organización, integrada en su mayoría por mujeres, les cobraba el 90 por ciento de la comisión a las chicas que se prostituían. El detalle es que muchas veces las obligaban a viajar a destinos que las mujeres no querían", agregaron sobre los detalles de la causa.

"La madre de Paleo está señalada de ser quien fotografió a las chicas para que esas fotos se suban a la aplicación. Secuestraron gran cantidad de dinero, hay 4 personas implicadas con todo tipo de pruebas", añadió sobre la supuesta participación de la madre de la vedette en el hecho.

El operativo, en la que se detuvo a Elizabeth Rodrigo, incluyó 15 allanamientos y otras tres personas resultaron detenidas. En tanto, doce mujeres fueron rescatadas y asistidas por los equipos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata.

ayelen3 Presa. Elizabeth Rodrigo está acusada de liderar una red de trata.

Así funcionaba la red de trata que integraba la madre de Ayelen Paleo

La investigación se inició en noviembre del año pasado, cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires recibió una denuncia anónima que señalaba a una organización que prometía trabajos de limpieza, pero en realidad funcionaba como una fachada para la prostitución.

Según los investigadores, las víctimas eran obligadas a rotar cada diez o quince días entre distintos departamentos de La Plata, Bahía Blanca, Santa Rosa y Rosario, trasladándolas en micros de larga distancia.

Las autoridades tienen la certeza que la madre de Ayelén Paleo cumplía el rol de logística y fotógrafa de la organización, encargada de producir el material erótico que luego era publicado en páginas de ofrecimiento sexual.

En los allanamientos se secuestraron computadoras, celulares, cámaras, anotaciones, máquinas de contar dinero y dinero en efectivo. La causa está a cargo de la UFI N° 1 de La Plata, subrogada por la fiscal Cecilia Corfield.