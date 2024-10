Activista trans vino a Mendoza a filmar un documental y denunció que la discriminaron

Ocurrió en un bar de la calle Arístides, el jueves pasado por la noche, antes de haber protagonizado Barbie Di Rocco un sentido homenaje a mujeres mendocinas del colectivo LGBT que durante la dictadura fueron perseguidas por su condición sexual.

"Basta de transfobia", exigió la actriz y escritora al final del posteo en el que detalla la situación.

Barbie Turca y Charlotte.jpeg Barbie Di Rocco, Ana Laura "La Turca Queen" Nicoletti y Charlotte Panassiti fueron filmadas sin consentimiento en un bar de la Arístides, para ser usado el contenido en un acto de discriminación.

"No se puede salir a la vía pública en paz sin que se nos burlen. Antes teníamos que escondernos de la Policía. Ahora de la 'juventud' que no fue educada ni conoce la palabra RESPETO y que con el celular que les compra el papi nos ridiculicen por un par de likes. LAS PERSONAS TRANS NO SOMOS TU CHISTE", escribió la artista y autora de libros infantiles.

Y advirtió: "Este es el mundo que vivimos ahora, el del completo retroceso. A nosotras no nos van a hacer dar NI UN SOLO PASO ATRÁS". Para después confesar que se fue de Mendoza "con un sabor muy amargo. Ni yo ni mis amigas tenemos por qué ser entretenimiento de nadie. Para algunos no somos personas. Somos un simple OBJETO de burla".

Barbie Di Rocco anticipó que tomará acciones legales porque "de mí, de mi comunidad y de mis amigas no se burla más nadie. La educación que no les dieron los padres se la vamos a dar nosotras", concluyó.

Esta discriminación trans sorprendió a La Turca

Barbie Di Rocco es una actriz y activista trans de Buenos Aires que estaba en la provincia recabando información y grabando para un documental que está produciendo para reivindicar a las mujeres trans y travestis que padecieron el proceso militar. Y se encontró aquí con la actriz trans Ana Lupez, a quien entrevistó y le hizo un homenaje en el boliche Queen de La Turca.

"Salimos a tomar algo a la Arístides, siempre la gente es amorosa y divina, y había un grupo de chicos donde los varones fueron re buena onda, pero en el grupo había una chiquita que nos ha filmado, sin nuestro consentimiento, a Charlotte Panazziti, a Barbie y sobre todo a mí, poniendo una leyenda en su historia de TikTok: 'Cuando tu amigo te abandona por un traba y después vuelve a vos'", narró los hechos La Turca Queen, indignada todavía con el momento que les tocó vivir.

En sintonía con Barbie Di Rocco, para La Turca esta actitud "atrasa un montón", y reconoció que "me quedé sorprendida que alguien tan joven pueda pensar así y burlarse de alguien por su condición, me imagino que también lo hará con alguien por el aspecto físico o lo que fuera".

Turca.jpg La Turca es la más expuesta en el polémico video que, apenas Barbie hizo su descargo en redes, fue eliminado de TikTok.

Agregó que le dio "mucha bronca los padres porque, digo, cómo educan a estas personas para que salgan a la calle a reírse gratuitamente del otro sin pagar ninguna consecuencia".

Y alertó: "Hay una ley en Argentina, que es la 23.952, que condena a la discriminación por sexo, raza, religión, ideología, cuerpos, entonces hay que tener mucho cuidado con estos actos".

La activista trans Barbie Di Rocco iniciará acciones judiciales

Barbie Di Rocco anticipó a Diario UNO que ya inició acciones judiciales para condenar este acto de discriminación que denunció en sus redes.

Ella lleva más de 10 años haciendo activismo por la igualdad de derechos para la comunidad trans, sea a través de los libros infantiles que ha escrito, las charlas de educación sexual integral que ofrece en diferentes ámbitos, así como pelea por el cupo laboral trans desde el teatro, desde la radio, "desde todos los lugares que he participado, incluso ahora en el cine; todo siempre para reivindicar la comunidad y exponer toda la violencia que sufrimos", afirmó.

Por eso dijo que con su posteo buscó "exponer un video que nos dedicaron, que se nos burlaron". Pero al hacerlo, "esta gente desaparece por completo, se borra de redes sociales, empiezan a bloquear, no hay manera de rastrearlos, como queriendo borrar registro de todo".

Turca con Barbie, Joseph y Ana Lupez.jpeg La Turca y Barbie posan en camarines con Joseph y Ana Lupez, quienes formaron parte de la grabación del documental que la artista vino a filmar a Mendoza. Foto: Gentileza La Turca Queen

De todos modos, la artista había tomado sus recaudos con capturas de pantalla para luego encontrar a los responsables y enviarles cartas documento.

No hubo ningún tipo de arrepentimiento. Nadie de la familia de estos chicos se acercó a decir nada. Y ahí es donde vemos el gran problema, que es la falta de educación que tienen los padres con los chicos, que dejan que los chicos hagan lo que quieran y encima los apañan. No hubo ningún tipo de arrepentimiento. Nadie de la familia de estos chicos se acercó a decir nada. Y ahí es donde vemos el gran problema, que es la falta de educación que tienen los padres con los chicos, que dejan que los chicos hagan lo que quieran y encima los apañan.

Es que para Di Rocco hubo "una complicidad de parte de padres irresponsables que protegen a sus hijos ante cualquier barbaridad". Y consideró que esto se ve reflejado "porque no solo no me escribieron los chicos, aparte me bloquearon, sino que ni siquiera los padres fueron capaces de contactarme; mis redes son públicas, están abiertas".

Así las cosas, anticipó que "vamos a seguir hasta las últimas instancias". Y está a punto de enviar "la carta documento que tiene que llegar a estas personas, que por suerte averiguamos los datos; así que veremos cómo sigue esto; mientras tanto, vamos a seguir visibilizando todo este atraso social que viene de hace años, pero en este último tiempo se incrementa, por supuesto, por discursos de gente en el poder".