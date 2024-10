Desde la UNCUyo le respondieron a Pettovello: "Hay docentes debajo de la línea de la pobreza"

►TE PUEDE INTERESAR: Pettovello dijo que "no hay pobreza" entre trabajadores universitarios a un día de la marcha por la educación

Esther Sánchez, el vicerrector Gabriel Fidel y la senadora nacional Mariana Juri.jpg La rectora de la UNCuyo, Esther Sanchez, y el vicerrector Gabriel Fidel junto a la senadora Mariana Juri expresaron su preocupación por la incertidumbre de las partidas presupuestarias para el 2025.

Cuánto ganan los profesores y los no docentes en la UNCuyo

"Si comparamos el salario de un profesor titular con dedicación exclusiva con cargos similares en la parte pública, en los que se requiere mucha preparación previa y responsabilidad, también están muy retrasados, al igual que si se compara con directores o gerentes en el privado", contrastó el funcionario universitario.

"La estructura de sueldos docentes de la universidad es muy compleja porque hay distintos tipos de dedicación y diferentes tipos de cargos docentes. El profesor titular con dedicación exclusiva, el máximo cargo al que se puede aspirar con décadas de trayectoria - con datos del último ejercicio presupuestario- está ganando $1.100.000", detalló y explicitó que sobre ese monto pueden haber adicionales que van a depender de la antigüedad, por ejemplo.

E insistió: "Para un docente que llegó al techo de su carrera profesional el sueldo básico es de $1.100.000. Ese salario de un docente exclusivo es el más bajo de la región. En Brasil, un profesor de estas características gana 4.000 dólares, 3.500 dólares en Costa Rica, y 2.318,71 dólares en Chile. Por supuesto que estamos hablando de educación pública en la región".

Respecto de los no docentes, el secretario académico también rechazó de plano que haya sueldos de $1,5 millones.

Y graficó: "Para percibir ese salario un trabajador no docente tiene que llegar al máximo de su categoría, que es la uno y no sé si hay diez empleados en toda la universidad que hayan llegado a ese grado del escalafón. No representan ni el 5%. La mayoría está en la categoría siete con salarios de $500.000 y algunos equiparados a empleos de mucha responsabilidad".

Sandra Petovello.jpg En un comunicado oficial la ministra Sandra Pettovello dijo que no hay empleados pobres en las universidades.

Ley de Presupuesto Universitario

Mientras se dan los chispazos entre el gobierno nacional y las universidades que marcharán este miércoles en defensa de la educación pública, el presidente Javier Milei podría vetar la Ley de Presupuesto Universitario el jueves. En la norma se establecía una actualización salarial acorde a la inflación y que la Auditoría General de la Nación (AGN) realizara la revisión en la gestión de los fondos.

"De diciembre hasta ahora, los salarios docentes perdieron un 50% de poder adquisitivo. En la Ley de Presupuesto se trataba también la auditoría. A nosotros como universidad y que somos muy austeros y llevamos las cuentas con mucha transparencia nos encantaría que hagan las auditorías y que se muestre todo a la sociedad porque son dineros públicos", destacó.

El testimonio de una docente universitaria de la UNCuyo

La profesora universitaria Lihué Sosa Zimmermann contó su experiencia en el programa No Tenés Cara en Radio Nihuil y señaló que siendo una docente con una dedicación semi exclusiva (20 horas semanales ) en la cátedra de Fundamentos de la Contabilidad, en primer año de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNCuyo, percibe un salario bruto de $620.00 y le queda de bolsillo menos de $500.000.

La docente universitaria admitió que si sólo tuviera ese ingreso, "estaría por debajo de la línea de la pobreza".

"He sido alumna de la educación pública desde leer y escribir hasta el título de grado y posgrado y la educación es algo que hace crecer a la sociedad y no lo pondría en cuestionamiento por nada del mundo. Que por peligrar el financiamiento un docente tenga que dejar su cargo o resignar horas para dedicarse a otra cosa, me parece una pena", opinó.

