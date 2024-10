Gabriel Fidel negó que las universidades públicas inventen alumnos y criticó al gobierno nacional

►TE PUEDE INTERESAR: El secretario de Educación de la Nación acusó a las universidades públicas de "inventar alumnos"

Carlos Horacio Torrendell.jpg Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, encendió la polémica al hablar de supuestos "alumnos inventados" en las universidades públicas.

Gabriel Fidel: "Declaraciones políticas que sólo sirven para el desgaste"

Gabriel Fidel fue consultado por la prensa sobre las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, respecto de que algunas universidades "inventan alumnos" para recibir fondos.

El vicerrector dijo: "En la Universidad Nacional de Cuyo tenemos un sistema informático, que se llama SIU Guaraní, que es inviolable, es inalterable. Con este sistema, los estudiantes se inscriben y tienen que rendir al menos dos materias por año".

Y agregó: "Si tienen un caso concreto que lo denuncien. Es deber de todo funcionario público si hay algo que está mal, denunciarlo concretamente, y no hacer declaraciones políticas que para lo único que sirven es para el desgaste".

Nosotros como universidad tenemos que ser transparentes porque administramos fondos públicos y tenemos sistemas de auditoría que son muy estrictos. Tenemos un sistema de auditoría interna que está a cargo de profesionales de muchísimo prestigio de Mendoza, un auditor independiente, esa es la primera auditoría que tenemos. La segunda es la Auditoría General de la Nación, que tienen que ponerla en marcha, ponerle más recursos Nosotros como universidad tenemos que ser transparentes porque administramos fondos públicos y tenemos sistemas de auditoría que son muy estrictos. Tenemos un sistema de auditoría interna que está a cargo de profesionales de muchísimo prestigio de Mendoza, un auditor independiente, esa es la primera auditoría que tenemos. La segunda es la Auditoría General de la Nación, que tienen que ponerla en marcha, ponerle más recursos

Sobre la revisión hacia el interior de la casa de estudios, el vicerrector sumó: "Tenemos muchos controles cruzados dentro de la misma universidad. Tenemos un Consejo Superior que nos mira todo el tiempo cada cosa que hacemos. Cada facultad tiene su Consejo Directivo, hay distintos claustros: estudiantes, docentes, no docentes, egresados y todos participan de la vida de la universidad. No hay ámbito más horizontal y transparente que una universidad porque acá se sabe todo".

Uncuyo.jpg Desde la UNCuyo explicaron que todos los números están auditados.

Ante el posible veto presidencial

"Yo diría que es un error que se vete una ley tan importante como es la que que garantiza el financiamiento para las universidades para la educación de los hijos, lo que significa el normal funcionamiento de la universidad", señaló el vice.

Se refirió además a objetivos de la marcha: "Que se paguen salarios dignos para nuestros docentes y nuestros no docentes y que se garanticen las becas de los estudiantes. Ustedes saben que en el conjunto de nuestras universidades la mitad de los estudiantes está bajo la línea de pobreza".

Creo que los argentinos no queremos más confrontación. Lo que queremos es dialogar y todos ponerle el esfuerzo y el pecho a lo que necesite la Argentina. También lo creemos desde aquí y creemos que las universidades somos parte de la solución y no parte del problema. Queremos que nos convoquen a una mesa de diálogo y que en el Presupuesto 2025 también esté reflejado eso Creo que los argentinos no queremos más confrontación. Lo que queremos es dialogar y todos ponerle el esfuerzo y el pecho a lo que necesite la Argentina. También lo creemos desde aquí y creemos que las universidades somos parte de la solución y no parte del problema. Queremos que nos convoquen a una mesa de diálogo y que en el Presupuesto 2025 también esté reflejado eso

Así será la Marcha Federal universitaria en Mendoza

Gabriel Fidel explicó sobre la marcha federal a favor de la educación pública: "Va a haber una marcha federal universitaria en todo el país. En todos los rincones del país donde hay universidades públicas, universidades nacionales. Y aquí en Mendoza haremos lo mismo".

"Vamos a marchar estudiantes, docentes, no docentes, egresados de nuestra universidad y por supuesto estamos convocando a las familias, a los padres de nuestros estudiantes porque ellos, mejor que nadie, saben el valor que tiene nuestra universidad y nuestra educación", añadió.

Tenemos expectativas altas de participación. Desde los tiempos de la fundación de nuestra Patria, desde Belgrano las ideas ya eran a favor de la educación pública y gratuita. Desde Sarmiento, desde toda la argenitinidad. Siempre hubo un consenso en nuestro pueblo de defender la educación. Nosotros sabemos que nos van a acompañar en Mendoza. Queremos que las familias vengan. Quienes tienen hijos que vienen a los colegios secundarios de la universidad. Si la gente siente que (la UNCuyo) es importante para la vida de Mendoza, que nos venga a acompañar. Es una marcha pacífica, una marcha en donde lo que vamos a poner es eso: en valor la educación Tenemos expectativas altas de participación. Desde los tiempos de la fundación de nuestra Patria, desde Belgrano las ideas ya eran a favor de la educación pública y gratuita. Desde Sarmiento, desde toda la argenitinidad. Siempre hubo un consenso en nuestro pueblo de defender la educación. Nosotros sabemos que nos van a acompañar en Mendoza. Queremos que las familias vengan. Quienes tienen hijos que vienen a los colegios secundarios de la universidad. Si la gente siente que (la UNCuyo) es importante para la vida de Mendoza, que nos venga a acompañar. Es una marcha pacífica, una marcha en donde lo que vamos a poner es eso: en valor la educación

Mapa de la marcha universitaria.jpg

Detalles de la marcha

La concentración se realizará a las 15 en la rotonda de ingreso de la UNCuyo. La organización ha dispuesto que tras la bandera de arrastre se encolumnen la Asamblea Universitaria, el frente sindical universitario, las unidades académicas y las agrupaciones estudiantiles. A continuación se ubicarán los organismos de derechos humanos, los sindicatos y los partidos políticos que adhieren al espíritu de la marcha.

La columna saldrá a las 16 de la rotonda de ingreso a la UNCuyo por calle Lencinas. Luego doblará a la derecha por Padre Contreras, donde se sumará la Facultad de Ciencias Exactas de la UNCuyo, y después a la izquierda por la avenida del Libertador.

Al llegar a los Caballitos de Marly se sumarán movimientos sociales. La manifestación cruzará los portones del Parque General San Martín y continuará por Emilio Civit. En la esquina de calle Belgrano se unirá la columna de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Desde allí la marcha seguirá por Sarmiento hasta la Plaza Independencia.

Se espera que el acto central comience a las 18 en el escenario montado para tal fin en la zona de la fuente. Está prevista una lista de oradores integrada por representantes del frente sindical y de la Federación Universitaria de Cuyo, mientras que el cierre estará a cargo del vicerrector Fidel. En principio, él será quien dé lectura a un documento acordado por todas las universidades en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).