El secretario de Educación de la Nación acusó a las universidades públicas de "inventar alumnos"

"Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas", planteó en declaraciones al programa Si Pasa, Pasa, que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: "En un país en el que hay escasez de recursos y 60% de chicos en situación de pobreza, tenemos que invertir bien todos los recursos en el sistema educativo".