Los acertijos de lógica son uno de los desafíos mentales más utilizados para ejercitar la mente. Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que muchas veces parecen obvias una vez que se revelan.
Acertijos para pensar: si me tienes, me quieres compartir y si me compartes, ya no me tienes. ¿Qué soy?
Para quienes quieran mantenerse ocupados y con la mente activa, te proponemos responder uno de los acertijos de lógica que más pondrá a prueba tu inteligencia
A diferencia de los problemas tradicionales como los matemáticos, los acertijos de lógica suelen basarse en la observación y sobre todo en el uso del sentido común. El objetivo no siempre es calcular, sino interpretar correctamente la pregunta y pensar fuera de lo habitual. Muchas veces la mente busca respuestas complicadas, cuando en realidad la solución está en algo cotidiano.
¿Estás listo/a para desafiarte y lograr responder uno de nivel medio?
Acertijo: si me tienes, me quieres compartir y si me compartes, ya no me tienes. ¿Qué soy?
Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejorar la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.
En esta ocasión, el desafío plantea la siguiente: si me tienes, me quieres compartir y si me compartes, ya no me tienes. ¿Qué soy?
A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan. Si te animas tomate un tiempo para pensar, sino te damos una pista.
Si todavía estás intentando encontrar la solución, hay un detalle que puede ayudarte a encaminar el pensamiento. Se trata de algo que se comparte usando la boca. Y no, no son besos.
Respuesta del acertijo
Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: un secreto.
Si lo lograste ¡felicitaciones, lo lograste!, en caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.