Acertijos para pensar: si me tienes, me quieres compartir y si me compartes, ya no me tienes. ¿Qué soy?

Acertijo: si me tienes, me quieres compartir y si me compartes, ya no me tienes. ¿Qué soy?

niño le da un beso a su hermano En esta imagen se encuentra una pista para resolver el acertijo.

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejorar la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea la siguiente: si me tienes, me quieres compartir y si me compartes, ya no me tienes. ¿Qué soy?

A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan. Si te animas tomate un tiempo para pensar, sino te damos una pista.

Si todavía estás intentando encontrar la solución, hay un detalle que puede ayudarte a encaminar el pensamiento. Se trata de algo que se comparte usando la boca. Y no, no son besos.

Respuesta del acertijo

mujeres compartiendo un secreto Esta imagen tiene la respuesta del acertijo.

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: un secreto.

Si lo lograste ¡felicitaciones, lo lograste!, en caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.