Acertijos para pensar: ¿qué es tan frágil que cuando dice su nombre lo rompe?

hombre pensando en la palabra fragil ¿Cuál será la respuesta de este acertijo?

Los acertijos como este no solo sirven para entretenerse, sino que también son una excelente forma de estimular el cerebro. De hecho muchos especialistas suelen recomendar este tipo de juegos porque ayudan a mejorar la memoria, la concentración y la capacidad de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea la siguiente pregunta: ¿Qué es tan débil que a penas se menciona, se rompe? A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan. Si te animas tomate un tiempo para pensar, sino te damos una pista.

Si todavía estás intentando encontrar la solución, hay un detalle que puede ayudarte a encaminar el pensamiento. El objeto al que se refiere este acertijo está en que e romperá tan pronto como diga cualquier palabra.

mujer haciendo silencio En esta imagen está la respuesta del acertijo.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: el silencio.

Si lo lograste ¡felicitaciones, lo lograste!, en caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.