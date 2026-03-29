Acertijo: salen de noche sin ser llamados, y desaparecen de día sin ser robados ¿Qué son?

personas mirando al cielo En esta imagen se encuentra ¿la respuesta?

Acertijo para pensar: salen de noche sin ser llamados, y desaparecen de día sin ser robados ¿Qué son?

Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro. Este tipo de juegos son muy recomendados, sobre todo en adultos mayores porque mejoran la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

En esta ocasión, el desafío plantea la siguiente:salen de noche sin ser llamados, y desaparecen de día sin ser robados. ¿Qué son? A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista.

niño mirando las estrellas En esta imagen sí se encuentra la respuesta del acertijo.

Si todavía estás intentando encontrar la solución, hay un detalle que puede ayudarte a encaminar el pensamiento: la respuesta a esta pregunta no está aquí abajo.

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: las estrellas.

Si lo lograste, ¡felicitaciones, lo lograste!, en caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.