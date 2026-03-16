Abrieron las inscripciones para docentes mendocinos que quieran aprender chino mandarín

Chino mandarín mendoza Abrieron las inscripciones para docentes que quieran aprender chino mandarín en Mendoza.

La enseñanza de chino mandarín comienza a instalarse en Mendoza: días y horarios

El programa también apunta a fortalecer los vínculos con China mediante actividades culturales, capacitaciones y becas para estudiar en ese país. En ese marco, durante el ciclo lectivo pasado una delegación integrada por funcionarios de la DGE y directores de escuelas secundarias viajó a China con fines educativos y culturales, donde pudieron conocer metodologías y prácticas pedagógicas para aplicar luego en las aulas.

El curso contará con dos comisiones presenciales:

Martes de 18.30 a 20, desde el 7 de abril (primera clase) hasta el 17 de noviembre (última clase).

Cupo máximo: 30 personas.

chino mandarin, idioma.jpg El chino mandarín ya se enseña en Mendoza.

Jueves de 18.30 a 20, desde el 9 de abril (primera clase) hasta el 19 de noviembre (última clase).

Cupo máximo: 30 personas.

Las clases se dictarán en la Ciudad de Mendoza, aunque el lugar exacto será informado próximamente.

El plazo para inscribirse vence el 25 de marzo, y los docentes interesados podrán completar el registro a través del enlace o el código QR difundido en la convocatoria.