Abrieron las inscripciones para docentes mendocinos que quieran aprender chino mandarín

La Dirección General de Escuelas (DGE) abrió las inscripciones para el curso presencial de chino mandarín nivel 1 destinado a docentes de Mendoza que estén interesados en aprender el idioma y conocer la cultura china.
La propuesta ofrece a los educadores un descuento del 50% en la cuota, por lo que el valor final será de $10.000 mensuales. Las clases tendrán una duración de una hora y media y se dictarán una vez por semana.
Esta iniciativa educativa surge de un convenio firmado durante los ciclos lectivos 2024 y 2025 entre la DGE y el Instituto Confucio de la Universidad de Congreso, que permitió ofrecer cursos de chino mandarín a más de 228 estudiantes de nivel secundario y docentes.
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El programa también apunta a fortalecer los vínculos con China mediante actividades culturales, capacitaciones y becas para estudiar en ese país. En ese marco, durante el ciclo lectivo pasado una delegación integrada por funcionarios de la DGE y directores de escuelas secundarias viajó a China con fines educativos y culturales, donde pudieron conocer metodologías y prácticas pedagógicas para aplicar luego en las aulas.
El curso contará con dos comisiones presenciales:
Martes de 18.30 a 20, desde el 7 de abril (primera clase) hasta el 17 de noviembre (última clase).
Cupo máximo: 30 personas.
Jueves de 18.30 a 20, desde el 9 de abril (primera clase) hasta el 19 de noviembre (última clase).
Cupo máximo: 30 personas.
Las clases se dictarán en la Ciudad de Mendoza, aunque el lugar exacto será informado próximamente.
El plazo para inscribirse vence el 25 de marzo, y los docentes interesados podrán completar el registro a través del enlace o el código QR difundido en la convocatoria.