A sus 76 años, así se ve hoy Wayne Sleep, el bailarín que compartió escenario con Lady Di

"Se acercó a mí de nuevo cuando quiso actuar en la Royal Opera House, en un espectáculo privado para seguidores y amigos del Royal Ballet. Carlos iba a estar entre el público y ella quería sorprenderlo; todo era ultrasecreto", reveló Sleep.

Lady Di.jpg Lady Di y Wayne Sleep.

"Nos conocimos en un estudio de ensayo en el oeste de Londres. Llevaba calentadores y un leotardo. Mi primer pensamiento fue: 'Es demasiado alta para bailar conmigo, seré el hazmerreír: mido 5 pies 2 pulgadas (1,57 m) y ella 5 pies 11 pulgadas [1,80 m]. Pero pronto me di cuenta de que tenía mucho sentido del humor y que podíamos divertirnos con nuestra diferencia de altura. Ya se había decidido por la música: 'Uptown Girl', de Billy Joel. La rutina tenía un poco de todo: jazz, ballet, incluso kickline. En un momento, hice una pirueta y ella me empujó hacia abajo; luego la subí y la llevé por el escenario. Recuerdo haber pensado: ¡No dejes caer a la futura reina de Inglaterra'. A ella le encantó. Estaba muy emocionada de que lo hubiéramos mantenido en secreto para Carlos y nuestros ensayos lejos de los paparazzi", confesó el bailarín en una entrevista con la revista Vanity Fair.

Tras esa presentación, Lady Di y Sleep quedaron como amigos, e incluso la princesa de Gales lo iba a ver seguido a Londres, e incluso cenaban juntos en el departamento del bailarín.

►TE PUEDE INTERESAR: Lady Di: 3 películas para conocer la vida y obra de la princesa de Gales

¿Cómo se ve en la actualidad Wayne Sleep?

El bailarín británico tiene actualmente 76 años y sigue trabajando en el mundo de las artes. En 2003, Sleep apareció en el reality show 'I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!'. Además, en 2018, Sleep participó en la versión británica de Celebrity Big Brother , llegando a la final y terminando en quinto lugar.

Wayne Sleep.jpg Wayne Sleep en la actualidad.

Una de sus últimas presentaciones fue el año pasado cuando le pidieron ser el protagonista de una emisión de la serie 'Private Passions' de BBC Radio 3, en la que habló de su vida personal y profesional intercalada con grabaciones musicales relevantes.