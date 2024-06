Qué actor de Hollywood fue el amor platónico de Lady Di

Lady Di.jpg Lady Di.

¿De qué actor de Hollywood estaba enamorada Lady Di?

Fue el príncipe William, el hijo mayor de Lady Di, quien confirmó que su madre siempre estuvo enamorada del actor Kevin Costner.

Este dato fue comentado en primera persona por el príncipe William a Kevin Coster, y el actor quedó asombrado. Además, vale la pena mencionar que Lady Di y Coster estuvieron a puntos de protagonizar una película juntos.

Kevin Costner.jpg Kevin Costner.

¿Qué película iban a protagonizar Kevin Costner y Lady Di?

Fue el mismísimo Costner quien tuvo la idea de protagonizar una película con Lady Di. El contacto lo hizo a través de la duquesa Sarah 'Fergie' Ferguson.

"Sarah fue muy amable. Siendo duquesa, podría haber dicho: 'Bueno, yo también soy una princesa, ¿qué hay de mí?', pero no lo hizo. Me dijo: 'No, voy a hacer que esto suceda, Kev'. Y así lo hizo. Siempre la respeté por no inmiscuirse", comentó Costner.

Embed - The Bodyguard (1992) Official Trailer - Kevin Costner, Whitney Houston Movie HD

La idea era que Lady Di protagonizara la secuela de la exitosa película "El guardaespaldas" (1992). El borrador de esta segunda parte se completó un día antes del trágico accidente automovilístico que resultó en la muerte de Lady Di a los 36 años en 1997.

"Iba a hacer una segunda parte de 'El guardaespaldas'. Realmente estaba avanzando muy discretamente porque así es como opero. Mantengo las cosas en privado. Por eso, cuando finalmente surgió que la princesa Diana podría hacerlo, hablamos", recordó Costner.