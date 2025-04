A qué altura se corta el césped del jardín en otoño-invierno y verano-primavera para que no quede amarillo

Lo que toda persona debería saber es que, si se corta el pasto, ya sea en otoño-invierno o primavera-verano, hay una altura mínima para respetar, para que quede rozagante y no aparezcan manchas amarillas o marrones, que tan feas lucen en el jardín.

Por desconocimiento o simplemente porque no le dan importancia, las personas no se interiorizan sobre este aspecto que hay que tener en cuenta con el césped de la casa, ya que cortarlo al ras del piso, es un error que no se debe cometer.