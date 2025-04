equipo de natación- Osvaldo Fabre.jpg Osvaldo Fabre tiene 78 años y sigue nadando. Se prepara para nuevas competencias y desafíos deportivos. Foto: Gentileza Osvaldo Fabre

Los comienzos en la natación

Su familia tenía una empresa maderera y en su casa había una piscina llena con agua por cualquier eventualidad, precisamente si se producía un incendio poderlo extinguir rápidamente. Su curiosidad por el agua y sus ganas de darse un chapuzón, apuraron a sus padres a la enseñanza de esta disciplina.

Con papás aficionados a la natación, también le transmitió el legado a sus dos hijos varones. Y compartió el recorrido por las piletas de Mendoza y de otros lugares con su esposa, que aunque no siguió, siempre lo alienta a seguir con esta pasión.

"Cuando pasan algunos días que no voy a nadar, me pregunta... no vas a ir", dice valorando a su compañera que lo apoya en esta pasión.

“Hemos recorrido las piletas de toda la provincia con la Asociación Mendocina de Natación Masters (AMENAM) en las que vamos realizando las competencias en distintos puntos. Hay personas de mi categoría y un poco más grandes también”, afirma entre risas. El año que viene ingresará a la última que existe para personas de 80 y tantos.

Osvaldo Fabre y compañeros del Gimnasio N°1.jpg Osvaldo (primero de derecha a izquierda) junto a sus compañeros del Club Municipal N°1 de Ciudad, recién salidos de la pileta.

Osvaldo trabajó toda su vida como empleado de un banco y en el 2000, año turbulentos para el país, tras el cierre de la entidad bancaria se dedicó de lleno a este hobbie. De más joven incursionó en el nado por aguas abiertas en distintos puntos del país como Mar del Plata, Viedma y en Mendoza como Valle Grande sumando kilometraje a sus brazos y piernas como experimentado nadador que es.

Motiva a otros a aprender a nadar y perder el miedo

Osvaldo es muy querido y admirado por sus compañeros de pileta en el Gimnasio N°1 de Ciudad por su tenacidad, pero por ser un verdadero motivador para aquellos que no saben nadar o tienen miedo de llegar hasta el final.

"Mientras estamos en las zonas de descanso, será de metido, yo les digo que pueden mejorar la técnica o los animo a seguir más allá de sus temores, a no rendirse. Hay gente grande que nunca tuvo la oportunidad de nadar y lo puede hacer en los natatorios municipales", afirma en la charla con Diario UNO.

Natatorios municipales (Cuidad).jpg Natatorios climatizados en la Ciudad de Mendoza, abiertos todo el año.

"A todos los que todavía no nadan o no hacen ningún deporte yo les digo que no pierdan tiempo. Que empiecen ya, porque es muy bueno para el cuerpo, pero también para la salud mental. Hace muy poco me hice un chequeo médico y me dio todo bien", insiste y aconseja a los jóvenes y no tan jóvenes a hacer actividad física.

Osvaldo tiene muchos desafíos por delante, como por ejemplo las próximas competiciones con su equipo de natación. Hay varias fechas en las que podrían presentarse y le requieren el trabajo de calibrar aún más el entrenamiento físico para llegar perfecto.

"Sí me gustaría ir a competir a los nacionales. En otro momento lo hice. Hay que ver qué decide el equipo", asegura y deja un final abierto para próximos retos en las piletas olímpicas.

Natatorios municipales abiertos todo el año

Los municipios como Ciudad, Guaymallén, Las Heras tienen natatorios municipales abiertos todo el año con profesores que dictan clases gratuitas o se cobra un mínimo arancel para el sostenimiento de la infraestructura. Estas comunas ofrecen la posibilidad de hacer el deporte en piletas climatizadas y con una gran variedad de horarios para todas las edades.

En estos lugares se puede aprender natación o realizar aquagym para quienes buscan una actividad más recreativa. En general lo hacen las señoras de más de 60.

Es una buena opción para quienes se pongan el desafío de aprender a nadar y hacer uno de los deportes más completos que existen. Según los especialistas, esto es porque trabajan todos los grupos musculares. Al ver el caso de Osvaldo, además de alargar la vida, la hace más plena.