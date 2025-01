Aprender a nadar sin límites de edad, la propuesta de las escuelas municipales para adultos

Aprender a nadar de adulto- escuela de natación- Guaymallén (1).jpg Nunca es tarde para dar el primer chapoteo y salir nadando. La municipalidad de Guaymallén dicta clases gratuitas de natación para mayores de 18 años y hasta 55 en los polis. Nicolas Rios/ UNO

Sobre el trabajo en los natatorios de la Ciudad señaló a UNO: "El contacto con el agua, nadar debería estar directamente relacionado con el placer. Pero muchas veces incide la educación, si nos infringieron temor al medio acuático o si tuvimos una mala experiencia en la niñez. Todo esto va a estar impactando en nuestra psiquis y debe ser tenido en cuenta al momento de acompañar al alumno a un adulto".

En la Municipalidad, a cargo del intendente Ulpiano Suarez, se dictan clases de natación todo el año en los polis con pileta climatizada en el N°1 y N°3 y la oferta se amplía en verano a los gimnasios N°2, N°4 y N°5.

Toon explicó que la Ciudad tiene a los natatarios bajo un sistema de aforos, muy económicos y con descuentos para jubilados, como estudiantes universitarios y vecinos. También la comuna contempla aquellos casos sociales y otorga becas al 100% para quien lo necesite.

Actualmente hay plazas disponibles en el Gimnasio N°1: informes al Whastapp:261 597-3584 y en el Gimnasio N°3: Whastapp: 261 592-0834.

Natatorios públicos en Las Heras

"Como docente lo he vivido. Alumnos que están en la franja de los 40 a los 50 que tienen miedo a caerse al agua y no poder hacer pie y ahogarse. Por eso se requiere una enseñanza diferente, de mucha contención y es maravilloso ser testigo cuando ese miedo se va y en las muestras son los hijos- que muchas veces están en las colonias- los que van a ver a sus padres", contó el secretario de Gobierno de Las Heras, Eduardo Martín sobre la escuela que arranca este martes en el departamento.

Escuelas de Natación de Ciudad de Mendoza.jpg El desafío más grande para los adultos de más de 18 es perder el miedo al agua. Es un fuerte condicionante pero se supera, afirman los profes. Gentileza/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Martín es profesor de Educación Física por lo que hoy está en la gestión pero en algún momento tuvo el rol docente.

"Este año hemos organizado los espacios para que en el turno tarde haya más oferta para las escuelas de natación en Las Heras", agregó.

E indicó que hay más de 700 inscriptos de 18 a 50 años para hacer natación y además aquagym, que es otra de las actividades gratuitas que ofrece Las Heras.

Estos espacios funcionan en Cedrys 10/ Cedrys 17 / Cedrys 19 de 18 a 20.

Clases de natación para adultos- Guaymallén.jpg Ciudad, Guaymallén, Las Heras, alguno de los departamentos en los que hay clases de natación para adultos de 18 a 55 años. Nicolás Rios/ Diario UNO

"Nunca es demasiado tarde para jugar y disfrutar del agua"

En Guaymallén también funcionan las escuelas de natación para personas de 18 a 55 años que se dictan en tres polideportivos equipados para esta disciplina típica del verano.

"Comenzamos con el chapoteo y vamos subiendo de nivel, a medida que el alumno va adquiriendo los conocimientos y las diferentes técnicas. Si bien no es una actividad masiva, este año hemos tenido más participantes, que además de hacer natación, hay actividades recreativas y de integración", afirmó el director de Educación y Deportes de Guaymallén, Cristian Arias.

Natatorios municipales (Cuidad).jpg Ciudad tiene cupos disponibles para la escuela de natación y Las Heras inicia sus clases este martes.

Uno de los profesores a cargo del polideportivo Poliguay, Andrés Muñoz contó a UNO: En nuestra escuela de verano ofrecemos clases de natación gratuitas para adultos hasta 50 años. Nuestro objetivo es brindar una oportunidad a los vecinos que menos chances tienen de acceder a natatorios privados, y que puedan aprender a nadar o disfrutar del agua de manera recreativa".

Así destacó que "durante cuatro días a la semana, impartimos clases de iniciación a la natación, donde los participantes pueden aprender diferentes estilos. Y para cerrar la semana de manera divertida, el viernes es un día de recreación, demostrando que nunca es demasiado tarde para jugar y disfrutar del agua. Este proyecto es una forma de fomentar la inclusión, la actividad física y el bienestar en la comunidad local, y estamos emocionados de poder ofrecer esta oportunidad a los vecinos de Poliguay".

Natatorios municipales (Guaymallén) clases de natación para adultos.jpg Aprender a disfrutar del agua, uno de los objetivos de las clases de natación para adultos. Nicolas Rios/ Diario UNO

Perder la fobia al agua

Paola Marotta es una de las alumnas del Gimnasio N°1 de la Ciudad de Mendoza, a los 57 años tomó el desafío de tomar clases de natación, ya que durante casi toda su vida tenía pánico al agua. Hoy tiene 59 y asiste dos veces a la semana para seguir avanzando y llegar a "disfrutar del agua". Confesó a UNO que todavía no llegó a esa instancia.

"Puedo decir que con lo que hice hasta acá me puedo morir tranquila.No sólo no sabía nadar sino que tenía pánico, empecé en la pileta de niños a los 57 años. Gracias a la paciencia de los profesores y a la constancia pude aprender a nadar. Fue un esfuerzo muy grande, hasta hoy muchas veces estoy en la pileta y me digo qué hago acá", recordó.

Paola es contadora y toda su vida hizo ejercicio físico, pero meterse a la pileta era una materia pendiente.

"No me animaba meter la cabeza en el agua porque era como morirme. Mi papá era médico y nunca nos dejaba ir a una pileta pública porque decía que nos íbamos a contagiar muchas enfermedades y mamá nos inculcó el miedo al agua. Pero pese a todo, un día empecé y la constancia fue una de las claves, no falto ni así corra viento Zonda", largó una carcajada al hablar del aplomo para ponerse el gorro y recorrer la pileta de punta a punta.

Por último dio cuenta de los beneficios y animó a otras personas a salir de la zona de confort: "Es increíble cómo mejora la postura, cómo se trabaja hasta el músculo más mínimo y cómo relaja el agua después de un día de mucho trabajo".