5 frases que no tenés que decirle a tu mecánico para no quedar "regalado"

Frases que no hay que decirle al mecánico 3.jpg Hay que tener en cuenta que muchas personas tienen mecánicos de confianza y que la mayoría de estos son honestos.

5 frases que no tenés que decirle a tu mecánico

1- Nunca le digas a un mecánico que se tome el tiempo que quiera para arreglar tu auto, que no hay apuro, que no hay prisa, que necesitás que quede bien. El problema es que los mecánicos tienen mucho trabajo y si le das esta oportunidad, te dejará último en las prioridades. Si tu objetivo es que arreglen el auto bien, no hay por qué decírselo. Un mecánico honesto siempre querrá hacer las cosas rápido y biense lo tiePorque siempre tienen mucho trabajo y si le decís eso, no van a arreglar su auto rápidamente porque te meten en la cola de las prioridades.

2- Evitá decirle a un mecánico que ya sabés qué está fallando en tu auto. Mucho menos intentes darle precisas instrucciones como "cambiale tal repuesto y listo, no le hagas nada más". Es como ir a un médico y decirle "me duele el pecho y tengo un poco de tos, recetame un antitusivo y listo". Dejá que el mecánico te diga qué tiene tu auto y qué repuestos necesita. Si creés que tu mecánico no es de fiar, con esta frase te estás poniendo el moño y no te das cuenta.

3-"Ponele el repuesto más barato que encuentres" es una frase prohibida para los mecánicos. Si no vale la pena gastar y el mecánico es idóneo y honesto, sabrá cuándo es mejor ahorrar en el precio del repuesto. Ningún mecánico quiere que vuelvas en poco tiempo con el mismo problema que arregló en tu auto.

4-No uses la palabra "boludez" o la frase "debe ser una cosita de nada" para minimizar el problema que tenés en el vehículo. "Me hace un ruido el auto, debe ser una boludez" es una frase que molesta sobremanera a muchos mecánicos, pues saben que si no es así, después deben lidiar con una persona que, de antemano desconfía de su honestidad.

Frases que no hay que decirle al mecánico 2.jpg Nunca intentes minimizar lo que tu auto puede llegar a tener.

5-Nunca le digas a un mecánico "yo lo haría, pero no tengo las herramientas" o "yo lo haría, pero no tengo tiempo ni lugar". No demostrás que sabés, solamente le faltás el respeto al que sabe, tiene las herramientas, el lugar y dedica su tiempo a su trabajo.