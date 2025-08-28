5 beneficios de comer bife de hígado al menos una vez a la semana

Gracias a su alto contenido en hierro, ayuda a nivelar estos niveles especialmente en personas que padecen anemia.

Bife de hígado crudo El bife de hígado ayuda a nivelar la anemia.

PIEL SALUDABLE

La vitamina A que contiene el hígado ayuda a mejorar el aspecto de la piel, además de ser un buen antioxidante, contribuye con la buena visión.

ÁCIDO FÓLICO

Si estás embarazada, comer hígado es una excelente opción ya que el ácido fólico que contiene ayuda a una correcta división celular del feto. Debes recordar que se debe comer en cantidades mínimas y no tan seguido ya que podría ser contraproducente.

PERDER PESO

A diferencia de otras carnes, el hígado es bajo en grasa, lo que es benéfico si quieres bajar de peso, además es un alimento que te saciará.

ENERGÉTICO

Consumir bife de hígado una vez a la semana aumenta la producción de hemoglobina, lo que te ayuda a obtener más energía diaria; así como también es bueno para desarrollar músculo con mayor rapidez, perfecto para los fisicoculturistas.

Paté de hígado El paté de hígado es una opción rápida y saludable para sumar a las picadas.

¿Cómo consumir bife de hígado?

La forma más deliciosa de consumir bife de hígado es como bife, con mucho ajo y cebolla. Aunque también se lo puede acompañar con ensalada, papas fritas, con puré, con verduras al horno, arroz, etc. Si no te gusta en formato bife, puedes cortarlos en pequeños cubos o tiritas, y prepararlo con un wok de vegetales.

Otra forma que nunca falla es como paté, el cual puede colocarse en galletas, rodajas de pan, o incluso puede ser consumido con grisines. Finalmente, te proponemos cocinar el hígado con salsa de tomate, cebolla, morrones y zanahorias, como si hicieras un guiso.