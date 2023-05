4 trucos sencillos para evitar que tu mascota pierda tanto pelo

Trucos fundamentales: el mantenimiento de las mascotas

El consejo esencial al momento de frenar la caída de pelo de tu mascota es cepillar su pelaje con regularidad. Puede parecer obvio, pero lo cierto es que si este paso no se cumple, no habrá ningún truco que solucione la caída de pelo de tu mascota.

Para hacerlo, debes tener el cepillo especial para pelaje de perros o gatos y asegurarte de cepillarlo con frecuencia. Si pierde demasiado pelo, lo ideal es que lo cepilles una vez por día.

Si querés evitar esparcir pelos por toda la casa, es recomendable que cepilles a tu mascota siempre en el mismo lugar. Luego, es fundamental que cambies la funda donde duerme, si es que tiene pelos.

Este simple consejo ayudará a que puedas atrapar los pelos antes de que tu mascota los distribuya por toda la casa.

Además, debes asegurarte que tu mascota tenga el pelo sin enredos o nudos, ya que estos pueden hacer que el pelo se desprenda más fácilmente.

cepillo mascotas1.jpg Uno de los trucos a tener en cuenta es cepillar a tu mascota siempre en el mismo lugar.

Un truco útil para evitar que tu mascota pierda tanto pelo

Además del cepillado, un gran momento para quitarle todos los pelos a tu mascota es durante el baño.

Si tienes todas las precauciones necesarias (sobre todo en invierno) para que tu perro disfrute el baño, este momento será esencial.

Cuando termines de bañarlo, aprovechá para cepillar lo más que puedas sin lastimar a tu mascota.

Este sencillo truco hará que tu mascota tenga menos pelos sueltos y mantendrá su pelaje limpio. También es importante que uses el champú correcto indicado por el veterinario.

La alimentación: la base del pelaje de tu perro

Tal como dicen los veterinarios, la calidad del alimento de las mascotas se traduce a su pelaje. Sin embargo, esto no significa comprar las marcas más caras de alimento: hay alimentos equilibrados que pueden ir muy bien con tu mascota. Será cuestión de probar hasta encontrar el que mejor funcione.

Una alimentación correcta hará que tu mascota pierda menos pelo. Esto significa que tu perro o gato no coma alimentos que no debe y, además, no alimentarlo en exceso.

Trucos de limpieza: mantener limpio el entorno

Si tu perro o gato se encuentra en una época en la que pierde pelo en exceso, mantener la limpieza será fundamental para que luego no aparezca tu ropa o sábanas repletas de pelos. Para estos casos, lo mejor es usar una aspiradora para limpiar con frecuencia los lugares donde tu mascota pasa más tiempo.

Aunque este método no evite la caída de pelos de tu mascota, sí ayudará a reducir la cantidad de pelos en el ambiente y mantendrá tu casa más limpia y habitable.

