Gracias al auge del bricolaje, hoy es posible mantener e incluso restaurar viejos muebles y objetos, sobre todo si son de madera. En este caso, es normal que la madera pierda su brillo característico con el tiempo, pero con algunos trucos y sin gastar plata en barniz, es pósible que queden como recién comprados.
Los muebles de madera son piezas que nunca pasan de moda, pero con el tiempo pueden perder su brillo natural debido al polvo, la humedad o el simple desgaste del uso diario. En lugar de gastar dinero en productos químicos costosos, podés aplicar estos trucos clásicos de bricolaje que no fallan.
Bricolaje: cómo darle brillo a tus muebles o pisos de madera sin usar barniz
Darle brillo a una madera sin barniz es más fácil de lo que parece y no requiere tener ni comprar productos caros. Lo más importante es limpiar bien la superficie y luego hidratarla para que recupere su aspecto natural.
Por eso uno de los trucos más efectivos del bricolaje es usar aceite, como el de oliva o, el de linaza. Primero hay que quitar el polvo de la madera y después, se pone una pequeña cantidad de aceite en un trapo y se frota suavemente siguiendo el dibujo visible de la superficie.
Se deja actuar unos minutos para que la madera lo absorba y luego se retira el exceso con otro trapo limpio. Este método no solo aporta brillo, sino que también protege la madera de cualquier rayón o suciedad.
Otra opción muy útil es preparar una mezcla con aceite y vinagre. Esta combinación ayuda a limpiar y a devolverle el brillo a la madera opaca. Se aplica con un trapo, frotando suavemente, y se puede repetir cada cierto tiempo para mantener el buen aspecto del mueble o piso.
En cambio, si lo que buscas es un más duradero, la cera es una excelente opción. Puede ser cera de abeja o cera especial para muebles. Se aplica una capa fina, se deja secar unos minutos y luego se pule con un paño seco.
Para el mantenimiento diario, también sirve simplemente pasar un trapo seco de algodón y frotar bien la madera, lo que ayuda a realzar su brillo natural sin necesidad de agregar productos.ffff