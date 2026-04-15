Cómo darle brillo a tus muebles o pisos de madera sin usar barniz

Por eso uno de los trucos más efectivos del bricolaje es usar aceite, como el de oliva o, el de linaza. Primero hay que quitar el polvo de la madera y después, se pone una pequeña cantidad de aceite en un trapo y se frota suavemente siguiendo el dibujo visible de la superficie.

Se deja actuar unos minutos para que la madera lo absorba y luego se retira el exceso con otro trapo limpio. Este método no solo aporta brillo, sino que también protege la madera de cualquier rayón o suciedad.

limpiar mueble de madera (2) El aceite y la cera son muy buenos para darle brillo a la madera sin necesidad de usar barniz.

Otra opción muy útil es preparar una mezcla con aceite y vinagre. Esta combinación ayuda a limpiar y a devolverle el brillo a la madera opaca. Se aplica con un trapo, frotando suavemente, y se puede repetir cada cierto tiempo para mantener el buen aspecto del mueble o piso.

En cambio, si lo que buscas es un más duradero, la cera es una excelente opción. Puede ser cera de abeja o cera especial para muebles. Se aplica una capa fina, se deja secar unos minutos y luego se pule con un paño seco.

Para el mantenimiento diario, también sirve simplemente pasar un trapo seco de algodón y frotar bien la madera, lo que ayuda a realzar su brillo natural sin necesidad de agregar productos.ffff