Inicio Sociedad manualidades
Trucos para el hogar

Cómo preparar barniz casero para tus manualidades: fácil y económico

Con solo cuatro ingredientes que seguro tienes en casa puedes preparar un barniz casero para aplicar a tus manualidades y decorar el hogar

Paula García
Por Paula García [email protected]
Con este truco casero puedes preparar barniz para los proyectos del hogar.

Con este truco casero puedes preparar barniz para los proyectos del hogar.

Hacer manualidades es mucho más que un hobby, es una forma ideal para relajarse, crear con las manos y transformar muebles viejos del hogar en piezas únicas. Pero hay que tener en cuenta que para pintar, restaurar o intervenir materiales hace falta más que creatividad, pues se necesitan ingredientes resistentes, pinturas, pinceles, barniz y elementos que duren en el tiempo.

A la hora de proteger las manualidades, el barniz cumple un rol fundamental. Aporta brillo o terminación mate, sella la superficie y protege las piezas del polvo, la humedad y el desgaste. Sin embargo, no siempre es necesario comprar este producto industrial en una ferretería o un hipermercado, ya que se puede lograr resultados excelentes con fórmulas caseras, económicas y fáciles de preparar.

En este artículo te enseñamos qué ingredientes necesitas y el truco casero para hacer un barniz casero para tus manualidades. Es ideal para quienes buscan una alternativa más natural, adaptable a distintos proyectos y con ingredientes accesibles. Además, permite experimentar con texturas y acabados diferentes, logrando el toque artesanal que los barnices comerciales no siempre ofrecen.

pincel con barniz
La funci&oacute;n principal del barniz es crear una barrera contra ara&ntilde;azos, agua, rayos UV y el deterioro general.

La función principal del barniz es crear una barrera contra arañazos, agua, rayos UV y el deterioro general.

Barniz casero para tus manualidades

  • Dos cucharadas de cera de abejas natural.
  • Dos cucharadas de aceite de coco.
  • Una cucharada de resina de pino.
  • De tres a cuatro cucharadas de agua destilada.
  • Un frasco de vidrio con tapa.

Para comenzar a preparar el barniz casero tienes que colocar la cera de abejas, el aceite de coco y la resina de pino en un recipiente resistente al calor y viejo, o que no utilices mucho. Lleva la mezcla a baño María y calienta a fuego bajo, revolviendo suavemente hasta que todos los ingredientes se integren y se fundan por completo.

Una vez derretida la preparación, retirala del fuego y dejala reposar unos minutos. Añade de a poco el agua destilada, mezclando de manera constante para lograr una textura cremosa y homogénea. Este paso es clave para que el barniz sea fácil de aplicar en las manualidades. Para finalizar, vuelca el barniz casero en un frasco de vidrio limpio y dejalo enfriar. Al solidificarse, tendrá una consistencia similar a una crema espesa.

elementos barnizados
El barniz le da un mejor acabado a muebles, pinturas, manualidades y m&aacute;s.

El barniz le da un mejor acabado a muebles, pinturas, manualidades y más.

Para usar este producto, aplica una capa fina con pincel o paño sobre la superficie de tu manualidad. Deja secar bien y, si quieres más protección o brillo, puedes repetir el proceso las veces que creas necesario. Este barniz es ideal para madera, cartón grueso y piezas decorativas, ya que aporta un acabado natural y duradero.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar