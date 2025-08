10 canciones que te ponen feliz de un momento para otro, según la neurociencia

Esta canción lleva décadas siendo consideradas como una de las canciones más alegres y positivas de la historia. Tiene un ritmo muy animado y la letra refleja el mismo patrón.

Embed - Katrina & The Waves - Walking On Sunshine (Official Music Video)

I Will Survive – Gloria Gaynor

Esta canción tiene numerosas versiones y hace sonreír a la gente, por lo que no resulta sorprendente que siga teniendo éxito aún a día de hoy.

Girls Just Wanna Have Fun – Cyndi Lauper

Esta canción aún sigue sonando en casamientos, cumpleaños, emisoras de radio, etc.

I’m a Believer – The Monkees

Esta melodía tiene un ritmo motivacional y un espíritu enérgico que inspira a cualquiera. No hay más que darle al play para comprobarlo por uno mismo.

Esta canción tiene un cover realizado por Smash Mouth, la cual forma parte de la banda sonora de la película Shrek.

Eye Of The Tiger – Survivor

Es la icónica canción que forma parte de la tercera película de la saga Rocky. La misma cuenta con un ritmo animado y energizante. De hecho, Eye of the tiger se utiliza a menudo en contextos deportivos para motivar a la gente tanto antes como durante el ejercicio.

Uptown Girl – Billy Joel

Esta canción cuenta con un ritmo alegre, y Billy Joel nos trae una canción llena de energía que irradia pasión por vivir. Además, esta canción cuenta con un cover de la banda Westlife.

Dancing Queen – Abba

Esta canción trata de una chica joven que solo tiene en mente bailar toda la noche sin pensar en lo que tiene a su alrededor.

Embed - ABBA - Dancing Queen (Official Music Video)

Don’t Stop Me Now – Queen

Es considerada como una de las canciones más alegres de la historia de la música, y es un verdadero clásico de Queen. La neurociencia la presenta como la canción más alegre que hay.

Take on Me - AHA

Esta canción fue lanzada en 1985, y se trata de un verdadero hit que nunca pasa de moda.