La curiosa historia que existe sobre la supuesta pirámide más vieja de la historia

La pirámide más antigua del mundo

Según los diversos hallazgos, en Egipto se encontraba la pirámide más antigua del mundo, que es la Pirámide Escalonada de Zoser. Sin embargo, su par de Gunung Padang la desplazó. O eso fue lo que muchos creyeron.

Esta pirámide fue descubierta en 1890, por un historiador neerlandés que la describió como un lugar de cuatro terrazas que se encuentran conectadas por escalones de piedra y pavimento. Tuvieron que pasar muchos años para que se decidiera que merecía un estudio y recién en 2014 se iniciaron trabajos de excavación. De allí salió que la pirámide había sido construida hace 25.000 años por una civilización misteriosa. Era el descubrimiento del siglo. Pero algo andaba mal.

Según el líder de esta investigación, el geólogo indonesio Danny Hilman Natawidjaja, se había comprobado que la pirámide de Gunung Padang no es una colina natural y que su trabajo duró varios cientos de años, a través de diversas fases. Además, se decía que por datación a través de radiocarbono, su edad era de entre 20.000 y 25.000 años.

Fue justamente esto lo que prendió la alarma de otros arqueólogos sobre la pirámide, ya que estos señalaron que la prueba de carbono se hizo sobre material geológico, lo que no es correcto para datar una época. "Si fueras al Palacio de Westmisnster y dejaras caer un núcleo a siete metros de profundidad y sacaras una muestra de suelo que data de 40.000 años, ¿significa que el palacio fue construido hace 40.000 años por antiguos humanos? No, significa que hay carbono ahí abajo que tiene 40.000 años", señaló uno de los arqueólogos críticos al descubrimiento, Flint Dibble.

No fue el único. Incluso, se comprobó que parte de la investigación fue financiada por Graham Hancock, quien ha escrito varios libros de conspiraciones y de supuestas civilizaciones que ya no existen. Esto no sería un problema, salvo por el hecho de que posee una serie de Netflix llamada Los Apocalipsis del Pasado y uno de sus capítulos es protagonizado pro la pirámide de Gunung Padang y que las conclusiones del programa, son las mismas que las del equipo de investigación, aunque el primero se haya dado a conocer un año antes que las conclusiones arqueológicas.

La reacción a las críticas por la pirámide

Con la polémica más fuerte que nunca, la publicación Wiley Online Library, que había publicado un artículo con la investigación sobre la pirámide de Gunung Padang, decidió que las conclusiones a las que se había llegado estaban equivocadas e incluso da a entender de que hubo un error en la datación por carbono. Por supuesto, al equipo indonesio que llevó adelante la investigación no le gustó nada, pero tampoco pudo hacer mucho más para mantener a su pirámide como la más antigua del mundo.