Sin Omar de Marchi, Mauricio Macri recaló en Mendoza para intentar unir al PRO

Mauricio Macri en Mendoza 3.jpeg El ex presidente Mauricio Macri habló en el hotel Hilton de Guaymallén.

“Se lo dije a Javier, después de tu mamá y tu hermana, soy el que más quiere que te vaya bien. Porque si a vos te va bien, a mí también, porque el cambio empezó conmigo en 2015”, aseguró.

El evento tuvo lugar en el Salón del Sol del hotel Hilton de Guaymallén. Estuvo acompañado de cerca de 200 militantes que escucharon su discurso, apenas amenizado por algunas banderas triangulares amarillas y un par de redoblantes de la Juventud del PRO.

Mauricio Macri y su charla de "coaching político"

Antes del encuentro con la militancia, durante la siesta, Macri dirigió una charla cerrada en la Municipalidad de Luján sobre liderazgo, acompañado de sus "preferidos", como los llaman distintos dirigentes del PRO a Gabriel Pradines, y al jefe comunal lujanino, Esteban Allasino. A este último lo llenó de elogios. "Es un fenómeno este pelado", afirmó entre risas.

La charla estaba dirigida a "voluntarios" y, según confío un dirigente que participó del encuentro fue una conversación sin muchos formalismos y parecida a una de "coaching político".

Allí, Macri recordó que en su paso por la presidencia de Boca Juniors se topó con el primer desafío grande en la conducción de grupos. Su master, dijo, lo hizo con el astro del fútbol Diego Armando Maradona.

Mauricio Macri en Mendoza 4.jpeg Militantes de Macri aprovecharon la ocasión para obtener la firma en el libro escrito por el ex presidente.

Al ex presidente le tocó vivir uno de los momentos más álgidos en la agitada vida del diez, según advirtió. Por entonces Maradona venía en un bajón de su carrera futbolística y la pelea contra sus adicciones le iba costando pedacitos cada vez más grande de su carrera.

"Diego tenía el deseo de ser el director técnico luego de dejar el fútbol y yo le pedí que primero resuelva sus 'problemitas', era un momento en que nadie se atrevía a hablar de su adicción", comentó.

"Ahí me di cuenta de cuál era el primer gran desafío: cuando uno se enfrenta a una presión enorme, es tentado a hacer lo conveniente y no lo que corresponde", subrayó, refiriéndose a que, en su momento, era más beneficioso tener a Maradona como técnico para su carrera al mando de uno de los clubes más grandes del país.

Inmediatamente arribó a un café de Dorrego, Guaymallén, donde se reunió en privado con algunos dirigentes de la segunda línea del PRO.

"Juntos por el Cambio no está gobernando por una interna que no pudimos evitar"

Macri en Mendoza.jpeg El presidente del PRO, Mauricio Macri, no se separó de sus figuras mendocinas: el senador Gabriel Pradines, el intendente de Luján, Esteban Allasino, y la diputada Lula Ballsels-Miró.

Macri coincidió en Mendoza con un contexto convulsionado por los vaivenes de los mercados tras las medidas arancelarias de Donald Trump. Sorpresivamente, el ministro de Economía de Milei (anterior secretario y ministro de Finanzas de él), Luis Caputo, anunció el fin del cepo cambiario a partir del lunes. Además, oficializó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 32 millones de dólares de libre disponibilidad.

Ante la consulta periodística sobre la medida del gobierno libertario, afirmó que es "un gran día para Argentina". Sin embargo, el líder del PRO no titubeó en admitir que esperaba que Juntos por el Cambio estuviese gobernando el país en este momento.

El ex presidente Mauricio Macri en Mendoza.jpeg Mauricio Macri celebró la decisión del gobierno nacional de eliminar el cepo cambiario.

"La interna que planteó el PRO salió mal porque no pudimos evitar una guerra entre egos y ambición de dos candidatos", se refirió así el ex presidente a la decisión de los ex candidatos Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich (hoy ministra de Seguridad de Milei) de ir separados en la carrera presidencial.

Respecto a la eliminación del cepo cambiario, comentó que se perdió algunas noticias por su recorrida en Luján, pero que estaba de acuerdo con la decisión. "Si no entendí mal, va a traer un movimiento inflacionario de vuelta, pero lo más importante es que con cepo no hay futuro", agregó.

"Me parece que se les acabaron las milanesas", dijo Macri

El ex presidente Mauricio Macri fue claro al referirse a su relación con el actual jefe de Estado, Javier Milei: "Me parece que se les acabaron las milanesas de tanto juntarnos antes de agosto del año pasado. Desde ese mes no nos volvimos a juntar".

Mauricio Macri en el Hilton Mendoza.jpeg El titular del PRO, Mauricio Macri, bromeó al ser consultado por su relación con el presidente Javier Milei.

"Seguramente tiene que ver con el entorno del Presidente", deslizó.

Mientras tanto, el ala de Bullrich del PRO mendocino se reunió

Mientras Macri participaba en una charla de café con dirigentes partidarios, la vicegobernadora y disidente de la conducción provincial, Hebe Casado, reunía a su tropa en la vereda de la sede del partido.

Desde avenida España 1.039 fueron contundentes en su crítica a la visita: "A lo largo del día se reunió únicamente con sectores afines a Pradines, omitiendo deliberadamente la participación de quienes hoy alzan la voz en reclamo de mayor institucionalidad".

PRO Mendoza Hebe Casado El sector del PRO que responde a la vicegobernadora Hebe Casado se fotografió en la sede partidaria con un mensaje a Gabriel Pradines y a Mauricio Macri.

Los 30 afiliados presentes denunciaron que, a pesar de que el proceso electoral que designó al actual presidente del PRO de Mendoza, Gabriel Pradines, se encuentra judicializado por múltiples irregularidades, el partido continúa funcionando sin convocar a las autoridades electas en cada departamento.

"No somos convocados a ninguna reunión o actividad del PRO, ni se nos consulta sobre decisiones claves. El partido son 3 personas que toman las decisiones, sin respetar la institucionalidad ni la organicidad que establece la Carta Orgánica”, señalaron en el comunicado enviado a los medios.

"Seguro no me perdí de nada", lanzó Macri contra Hebe Casado

"No la escuché pero seguro no me perdí de nada. Asique prefiero pasar a otra pregunta", dijo Macri y recordó que el líder del PRO en Mendoza es el senador Gabriel Pradines.

Casualidad o no, también se refirió a las críticas del sector de Hebe Casado: "Para elegir a los candidatos nacionales por Mendoza, vamos a escuchar lo que digan nuestras autoridades locales".

En esa línea, fue consultado sobre la posibilidad de que el ex candidato a gobernador de Mendoza por La Unión Mendocina, Omar De Marchi, sea candidato a diputado: "Omar es un gran referente que tenemos y ya veremos qué decisión tomamos en los próximos meses, falta mucho para agosto".