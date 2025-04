El PRO de Hebe Casado pidió que se convoque urgente a elecciones para definir las listas

Además, pusieron en tela de juicio el accionar del presidente del partido en Mendoza, Gabriel Pradines. Esto no solo por tener en cuenta a todos los afiliados al PRO y no solo los de su sector, sino por no convocarlos durante la visita del presidente del PRO a nivel nacional, Mauricio Macri.

Hebe Casado con Mauricio Macri.jpg Prensa Hebe Casado

Críticas a la conducción del PRO por falta de convocatoria

Los referentes denunciaron que, a pesar de que el proceso electoral que designó al actual presidente del PRO de Mendoza, Gabriel Pradines, se encuentra judicializado debido a múltiples irregularidades, el partido continúa en funcionamiento sin convocar a las autoridades electas en cada departamento.