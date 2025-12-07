En los últimos días se viralizaron en las redes sociales diversas imágenes del rodaje de "Viejos Vinagres", la biopic del icónico líder de Sumo Luca Prodan.
Viejos Vinagres: así se ve Peter Lanzani en la piel de Luca Prodan
Peter Lanzani ya está en la piel de Luca Prodan. El actor es el protagonista, director, productor y guionista de la película sobre el líder de Sumo
Esta producción contará con el protagónico de Peter Lanzani, quien además también se desempeña como el director, productor y guionista de esta biopic. Lo acompañan en la escritura del guión Rodolfo Palacios, Sergio Olguín y Fisner.
¿De qué tratará la película "Viejos Vinagres"?
La película, que se llama "Viejos Vinagres", promete mostrarnos el lado más humano de Luca: sus orígenes en Europa, sus luchas internas, sus noches de rebeldía y la pasión por la música.
"Abordar la figura de Luca Prodan es una tarea monumental. No solo por la relevancia cultural que tiene, sino porque su vida está llena de contrastes, de luces y sombras. Me propongo representar la complejidad de un hombre que, más allá de su música, tiene una vida que conmueve", asegura Lanzani.
"Viejos Vinagres" aún no tiene una fecha de estreno confirmada, pero se supone que será para finales del año entrante.
También forman parte de esta producción Armando Bó (ganador del premio Oscar por "Birdman") y de Luis Ortega, prometiendo innovación en este relato. Respecto de la obra, Peter anunció: "Me pelé para esto, y el personaje funciona de verdad".
Esta producción cinematográfica también retratará los inicios de la primera banda de Prodan: The New Clear Heads. Su nombre se trató de un juego de palabras que resumía un momento histórico relacionado al miedo al armagedón nuclear en Europa.
La película además buscará retratar las principales adicciones de Luca Prodan: Gin y heroína. La combinación de ambos acabó con la vida del cantante en 1987 cuando tenía 34 años.