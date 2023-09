Última oportunidad para ver en Netflix la película coreana ganadora de un Oscar

Estamos hablando de "Parasite" del director coreano Bong Joon-ho.

Netflix: ¿de qué trata la película "Parasite"?

"Tanto Gi Taek como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo, empieza a impartir clases particulares en la adinerada casa de los Park, las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, entablan una relación de resultados imprevisibles", indica la sinopsis de esta película que abandonrará Netflix en los próximos días.

La fecha estimada para que esta película sea retirada de Netfix es el 1 de septiembre.

Esta cinta se estrenó el 21 de mayo de 2019 en el Festival de Cannes, donde se convirtió en la primera película de Corea del Sur que obtuvo la Palma de Oro y la primera en hacerlo con el voto unánime del jurado desde 2013, cuando ganó "La vida de Adèle".

Póster oficial de "Parasite", la película que abandonará Netflix el próximo 1 de septiembre.

¿Qué otras películas se irán de Netflix el 1 de septiembre?

"The Incredible Hulk" (1977), "She’s gotta have it" (1986), "Los dueños de la calle" (1991), "Clueless" (Ni idea – 1995), "Matilda" (1996), "Men in Black" (1997), 2Along Came a Spider" (2001), "El núcleo" (2003), "Click, perdiendo el control" (2006), "El descanso" (2006), "Caso 39" (2009), "The Thing" (La cosa de otro mundo – 2011), "Rango" (2011), "The Craigslist Killer" (2011), "Footloose" (2011), "Labor Day" (2013), "Alias JJ, la celebridad del mal" (2017), "Las invisibles" (2018), "Overcomer" (2019); más las series "Erased" (2016), "Age of Rebellion" (2018), "Moving Art" (2018), "Sisters" (2018), "The Promised Neverland" (2019).